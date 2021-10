Suely Barreto é reeleita presidente do diretório municipal do Partido Cidadania de Estância

A militante social e bacharela em direito Suely Barreto, desponta como uma das grandes lideranças do município de Estância. Com grande prestígio, poder de articulação e grande êxito na construção partidária, Suely Barreto acaba de ser reeleita, para mais quatro anos, como presidente do Diretório Municipal do Partido Cidadania em Estância.

A eleição ocorreu na manhã desta segunda-feira, 18, durante o Congresso Municipal do Partido Cidadania realizado na Câmara de Vereadores (CVE). Oportunidade em que foi apresentando o vice-presidente do Diretório Municipal do Partido Cidadania, o jovem estudante de Direito Clécio de Holanda.

Durante o Congresso, os filiados presentes indicaram e manifestaram apoio a pré-candidatura de Suely Barreto a deputada estadual em 2022. Oportunidade em que a presidente afirmou estar à disposição do seu partido.

Suely é grande defensora da renovação e de maior participação de mulheres na política. “Muitas mulheres tem dificuldades de construir suas lideranças, de serem ouvidas nas tomadas de decisões políticas e principalmente, de disputar cargos eletivos devido à exclusão histórica das mulheres na política e que reverbera, até hoje, causando a baixa representação feminina. Também precisamos preparar e dar oportunidades aos jovens, pois eles serão no futuro os responsáveis pelo tratamento que teremos na nossa velhice. Esses jovens, executarão a política que sonhamos e construímos hoje”, afirmou a presidente reeleita.

Com trajetória crescente, Suely é membro do diretório nacional do partido Cidadania, disputou o seu primeiro mandato em 2016 para o legislativo municipal. Já em 2020 aceitou o desafio de disputar um cargo majoritário pela primeira vez, contra a máquina pública municipal e contra veteranos da política. Recentemente, Suely Barreto recebeu o prêmio “Cidade Mulher” que homenageou lideranças femininas indicadas e votadas pelos seus seguidores pela atuação social em seus municípios.

Estiveram presentes, a Deputada Kitty Lima, o primeiro suplente do senador Alessandro, Fernando Prado, o integrante da executiva estadual do partido e pré-candidato a Deputado Federal, Itamar Santana, filiados do partido, amigos e simpatizantes.