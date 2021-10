Santa Rosa recebe emenda parlamentar para a saúde

Na manhã desta terça-feira, 19, o prefeito de Santa Rosa de Lima, Júnior Macarrão e a secretária municipal de saúde, Luana Menezes estiveram na Secretaria de Estado da Saúde, para a assinatura de convênio que será um investimento na área da saúde pública do município.

A cidade de Santa Rosa de Lima receberá R$ 220 mil para a área da saúde. Todas as verbas foram conquistadas através de emendas parlamentares estaduais. Por meio do deputado Georgeo Passos (Cidadania) foi destinado R$ 50.000 para a aquisição de veículos para a saúde , o deputado Jeferson Andrade (PSD) destinou no valor R$ 80.000 para a aquisição de veículos também para a saúde. Já a deputada Kitty Lima (Cidadania) destinou para o Controle de Zoonoses o valor R$ 20.000,00 e o deputado Zezinho Guimarães (MDB) destinou uma emenda no valor de R$70.000 para a aquisição de ambulância.

“É com muita alegria que recebo essas emendas parlamentares, pois trarão grandes benefícios para a saúde de Santa Rosa de Lima. Aproveito para agradecer a todos os deputados estaduais por olharem com atenção para o nosso município”, frisou o prefeito.

TDantas Comunicação