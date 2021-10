Prefeitura de Simão Dias deverá iniciar obra do Centro Municipal de Saúde em breve

A Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria Municipal de Saúde, deverá iniciar em breve a obra do Centro Municipal de Saúde (CMS), que funcionará no prédio do antigo CESP.

Nos próximos dias, a Secretaria de Saúde fará a apresentação formal do novo espaço para todos os simãodienses.

O Centro Municipal de Saúde será composto por consultórios para especialidades médicas, como ortopedia, ginecologia, pediatria, cardiologia, psiquiatria, psicologia e nutrição; laboratório de análises clínicas, com ampliação dos tipos de exames; centro de fisioterapia, adulto e infantil; raio-x; ultrassom com cardio, principalmente com olhar diferenciado para gestantes; Programa Melhor em Casa; espaço integrado, com recepção climatizada e convivência externa e uma lanchonete.

Assim que for entregue pela gestão, a população simãodiense terá acesso a um prédio público confortável, organizado e acima de tudo humanizado.

É bom frisar que o funcionamento do Centro Municipal de Saúde deverá gerar uma economia ao município (aluguel de imóveis) de mais de R$ 100 mil por ano, recursos esses que serão destinados a saúde pública do município de forma efetiva.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias