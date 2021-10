Procuradoria da Mulher: “Já existe, mas está difícil ser materializada”, afirma vereadora

Quem acompanha pelas redes sociais as Sessões remota da Câmara Municipal, certamente, vai perceber que a vereadora Emília Corrêa (Patriota) tem cobrado, massivamente a efetivação da Procuradoria da Mulher no âmbito municipal. Desta vez, a presidente do órgão, em seu discurso, ressaltou que foi indagada durante participação em um evento realizado pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Sergipe (TJ/SE), sobre as ações da Procuradoria e, foi taxativa ao afirmar, que o órgão só existe perante a aprovação e legislação.

“Em uma reunião bastante proveitosa em que o foco era a capital e a rede de proteção às mulheres, ficamos sem mostrar nossa produtividade pelo fato de já existirmos, em termos de aprovação, legislação, porém não existimos de maneira efetiva por falta do suporte técnico que a Câmara ainda não nos concedeu “, declarou Emília.

A vereadora disse, ainda, que na reunião foi possível ter uma visão ampla do que tem sido feito em Aracaju em prol da mulher, e voltou a lamentar a demora na materialização do órgão. “Tivemos conheci o que vem sendo sendo feito nesse sentido, não só no combate à violência, mas em termos de cuidados com essa mulher, no empreendedorismo e, na saúde, inclusive. Tivemos a participação de várias autoridades, inclusive, da secretária municipal de Saúde, Waneska Barboza, só lamento não termos tido a oportunidade de mostrar nossas ações”, afirmou.

Por fim, Emília destacou que tem se empenhado, mas a concretização da Procuradoria da Mulher é de responsabilidade de todos. “Não é da Emília. Não é uma causa minha. É pelas aracajuanas. É por necessidade. E, isso, é de responsabilidade de todos nós que representamos o povo. É por isso que sigo na luta. Sigo na batalha para efetivar a Procuradoria”, pontuou.

Foto: Gilton Rosas

Por Andrea Lima