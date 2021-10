Reintegração de posse ocorre de forma pacífica em terreno na Zona de Expansão de Aracaju

Aconteceu no inicio da manhã desta terça-feira (19) a reintegração de posse nas ocupações Marielle Franco, Terra Santa e Brisa Mar, localizadas no antigo Clube da Telergipe, localizada na Avenida Inácio Barbosa, Zona de Expansão de Aracaju.

O trânsito está bloqueado nesta parte da via e as informações são de que equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu e Assistência social se encontram no local.

A Justiça havia determinado que os assentados desocupassem o local até o último sábado (11).

O terreno que passou a ser ocupado em fevereiro do ano passado e hoje, cerca de 350 pessoas serão retiradas do local.

As informações são de que a área foi ocupada em junho deste ano. Uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso suspendeu, por seis meses, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis, em lotes que já estavam ocupados antes de março de 2020 — início da pandemia do novo coronavírus.

Com a demolição das moradias, líderes da ocupação ainda não tem uma perspectiva do local para onde as famílias desassentadas serão levadas.

