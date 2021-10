Resultado da prova objetiva do concurso da Polícia Civil do estado de Sergipe é divulgado

O resultado final da prova objetiva do Concurso Público da Polícia Civil foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (19). Nesta edição da comunicação oficial de Sergipe, também foi divulgado o resultado provisório da prova discursiva. O certame, realizado no dia 19 de setembro, prevê o provimento de 50 vagas do cargo de agente de polícia judiciária e de 10 vagas para o cargo de escrivão de polícia.

Os candidatos poderão ter acesso à prova discursiva e aos espelhos de avaliação e interpor eventuais recursos das 10h do dia 20 de outubro às 18h do dia 21 de outubro. O endereço eletrônico para a interposição de recursos é o http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21 por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

As justificativas de alteração ou anulação de gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 26 de outubro de 2021. O edital de resultado final na prova discursiva e de convocação para a perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência será publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe e divulgado na internet, na data provável de 5 de novembro de 2021.