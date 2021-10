Sergipe receberá nesta terça-feira (19), nova remessa de vacinas contra a Covid-19. O lote contendo 127.530 doses da Pfizer, tem previsão de entrega às 12h30, no vôo da Gol G3 4102.

De acordo com nota técnica do Ministério da Saúde, as vacinas são destinadas a primeira e segunda dose.

Na última semana, já haviam sido distribuídas 123.678 doses da Pfizer em Sergipe, para a aplicação de doses de reforço para trabalhadores da saúde e idosos e também para a segunda dose.