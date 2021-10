Sergipe promove roadshow em Salvador com mais de 100 agentes 

A cidade de Salvador recebeu nesta segunda-feira (18) a edição do roadshow “Vem pra Sergipe”, evento que visa a promoção do destino sergipano em cidades do Nordeste. Promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), a iniciativa inclui a capacitação de agentes de viagem e conta com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Sergipe (Sebrae-SE) e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-SE).

Realizado na churrascaria Sal e Brasa, o roadshow contou com uma formação a respeito dos atrativos sergipanos, além de rodadas de negócios. Na oportunidade, o trade sergipano registrou a venda de pacotes e estreitou os laços com mais de cem agentes de viagem. Na ocasião, também foram distribuídos materiais promocionais sobre o Destino Sergipe. A noite foi animada ao som do trio pé de serra sergipano “Os três Muleques”

Para o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, a promoção do destino Sergipe é reflexo da união do poder público com o setor privado. “A secretaria está intensificando as ações promocionais neste momento de retomada do turismo, e temos como parceiros o Sebrae e a ABIH. É o Governo do Estado investindo para termos um retorno forte. Estamos unidos em busca do desenvolvimento de Sergipe, e nestes eventos são realizadas rodadas de negócios e vendas de pacotes para Sergipe, impulsionando o fluxo de turistas em nosso estado”, disse.

Entre as capitais brasileiras, Salvador é a maior emissora de turistas para Sergipe. Segundo a agente de turismo da capital baiana Elaine Santos, foi importante conhecer os atrativos sergipanos.”Sergipe é um estado muito próximo da gente, e há muita coisa que nós ainda não conhecemos. Neste momento de retomada, é muito importante estreitar os laços com Sergipe, com os pontos turísticos e com a rede hoteleira. Sergipe está sendo um dos primeiros a promover o roadshow aqui em Salvador”, finalizou.

Roadshow

Nesta primeira edição do roadshow “Vem pra Sergipe”, são contemplados os municípios de Salvador (BA), Feira de Santana (BA), Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). Em novembro, será realizada a segunda edição, nas cidades de Maceió (AL), Arapiraca (AL), Garanhuns (PE) e Caruaru (PE).

Fonte e foto assessoria