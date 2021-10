Sergipe recebe nesta terça-feira, mais de 127 mil doses de vacinas contra covid, da Pfizer

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu no início da tarde desta terça-feira, 19, um novo lote de vacinas contra a Covid-19. Foram 127.530 unidades da Pfizer, que chagaram por volta das 12h20 no Aeroporto de Aracaju, em voo da Gol. De acordo com a indicação do Ministério da Saúde, o imunizante será utilizado na aplicação de primeira e segunda dose.

A enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, salientou que as novas doses do imunizante impulsionam a vacinação da população sergipana. “À medida que as pessoas estão sendo vacinadas, que avançamos na segunda dose e no reforço, criamos no Estado um maior controle sobre o vetor, reduzindo a sua capacidade de circulação e transmissão”, disse.

Nesta segunda-feira, Sergipe registrou a marca de 1.644.443 pessoas vacinadas com a primeira dose, o que dá uma cobertura de 72,65%, e 987.278 cidadãos com a segunda dose. Outras 40.125 pessoas receberam dose única. Com isso, Sergipe chega a 44,31% de sua população completamente imunizada.

Ana Lira acrescenta que as doses de reforço continuam sendo aplicadas em idosos e trabalhadores de saúde, de acordo com o cronograma de cada município. Até esta segunda-feira, 41.795 pessoas receberam a dose de reforço.

