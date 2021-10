Shopping Jardins promove campanha em benefício da AMO

Durante o Outubro Rosa, a população pode fazer doações para a Associação dos Amigos da Oncologia através do Shopping Jardins Online

No próximo dia 21 de novembro, a Associação dos Amigos da Oncologia (AMO) completa 25 anos de assistência social a pacientes em tratamento contra o câncer. Quem chega à sede da instituição localizada no bairro Cirurgia, em Aracaju (SE), encontra muito mais que suportes psicológico, fisioterapêutico, nutricional, farmacológico e jurídico. A AMO acolhe a todos com pílulas de amor, repletas de afeto e boa energia que tornam a caminhada dos pacientes e seus familiares mais leve e serena.

Hoje, a instituição atende a 3.859 pessoas e se prepara para iniciar a construção de sua nova Casa de Apoio. Buscando fortalecer ainda mais este importante trabalho, o Shopping Jardins convida as famílias sergipanas a fazerem parte desta linda história.

Durante o mês de outubro, a população pode realizar doações para a AMO de maneira prática e rápida, acessando a plataforma Shopping Jardins Online. Basta escolher uma das sacolas e finalizar o pedido. Pronto! A colaboração será integralmente destinada à instituição e ajudará a transformar a história de milhares de pessoas como Silvânia Feitosa, Manuela Ferreira, Rosilene Teles e Cristina Barbosa, protagonistas da campanha.

Acessando o site ou aplicativo do Shopping Jardins Online e as redes sociais do empreendimento, o público também tem a oportunidade de conhecer as histórias dessas quatro guerreiras e ter mais informações sobre a AMO.

Live

Integrando a programação do Outubro Rosa, o Shopping Jardins chama a atenção da população para o câncer de mama, iluminando a sua fachada com a cor símbolo do movimento, e também promove a live ‘Câncer de mama: existe prevenção?’ em parceria com a clínica Cemise. A transmissão ao vivo acontecerá no dia 28 de outubro, às 19h30, e será conduzida por médicos especialistas e uma psicóloga.

Da assessoria

Foto: Victor Caldas