Temperaturas elevadas prevalece no decorrer da semana em todo o estado de Sergipe

O calor da primavera sentido e aproveitado por alguns sergipanos em atividades de lazer e práticas esportivas desde o início da estação das flores, tende a se intensificar no decorrer dos próximos dias, com os termômetros variando entre 20,6ºC e 33,6ºC.

De acordo com a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), de segunda(18) até a quinta-feira(22), as temperaturas mínimas e máximas tendem a aumentarem no litoral e interior sergipano.

Para a esta terça(19), em todos os territórios, os períodos da madrugada manhã serão iguais aos desta segunda-feira, com tempo parcialmente nublado e possibilidade da ocorrência de precipitações leves isoladas, mas com a tarde de céu claro e poucas nuvens, sendo que no litoral a mínima vai ser em torno de 23ºC e a máxima de 29,9ºC, e no interior a mínima será de 21,6°C e máxima de 30,6°.

Os períodos matunino e vespertino da quarta-feira(20), serão semelhantes aos da terça, no entanto, os termômetros no litoral marcarão entre 22,8°C e 29,5°C, já no interior do Estado, entre 21,9°C e 32,7°C. Já na quinta-feira, 21, as madrugadas e as manhãs permanecem similares, já as temperaturas se elevam, sendo que as mínimas serão em torno de 23,2ºC (litoral) e 22,4ºC (interior) e as máximas chegarão aos 29,6ºC e 33,6ºC, respectivamente.

Ainda segundo à CMT, a velocidade dos ventos desta segunda, 18, até a quinta-feira, 21, em todo o Estado, não ultrapassam os 9 km. Mais informações sobre a previsão do tempo, por meio do portal de recursos hídricos da SEDURBS/SE no campo ‘Segurança Hídrica’ https://sedurbs.se.gov.br/portalrecursoshidricos.

Foto: Marcos Rodrigues/ Sedurbs