UNINASSAU abre inscrições para o Vestibular de Medicina

Interessados podem se inscrever até 26 de novembro

O vestibular de Medicina 2022.1 da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Pernambuco, está com inscrições abertas até 26 de novembro. Para realizá-las, os interessados devem acessar o site https://vestibularmedicina.uninassau.edu.br/. A prova será realizada no dia 04 de dezembro, das 13h às 19h, e serão oferecidas 150 vagas.

O curso de Medicina da UNINASSAU busca formar profissionais com uma visão generalista, integral, humanizada e ética e possui uma matriz curricular pautada em metodologias ativas de aprendizagem, integração, interdisciplinaridade, flexibilidade e contextualização. Além disso, conta com tecnologia educacional de ponta por meio de laboratórios de ensino, habilidades clínicas e cirúrgicas, morfofuncional e simulação com equipamentos de última geração.

Os resultados serão divulgados em 20 de dezembro, até às 18h, e o edital está disponível no site https://vestibularmedicina.uninassau.edu.br/. O gabarito será divulgado uma hora após o término das provas. Devido à pandemia da Covid-19, é obrigatório o uso de máscara para entrar na Instituição e durante a realização da prova.

Por Suzy Guimarães