5 dicas para evitar golpes na compra carros seminovos e usados

Enquanto há um aquecimento do setor, também se observa uma maior ocorrência de fraudes

Segundo informações divulgadas pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE), o mercado de carros seminovos e usados teve um crescimento de 48,8% entre os meses de janeiro a agosto em comparação ao mesmo período de 2020. No entanto, enquanto há um aquecimento do setor, também se observa uma maior ocorrência de casos de golpes, principalmente em compras realizadas no ambiente virtual.

De acordo com Daniel Abbud, CEO e sócio-fundador da Dryve, super app de compra e venda de carros usados e seminovos, o aumento da busca por essas modalidades acontece por conta de uma baixa na oferta de automóveis 0-km. “Estamos enfrentando um momento de falta de componentes e de encarecimento de insumos, o que consequentemente afeta a produção dos zeros. Em paralelo, a pandemia contribuiu para que os consumidores passassem a procurar um meio de locomoção próprio, além de realizarem mais compras na internet”, explica.

Pensando em auxiliar aqueles que desejam adquirir automóveis seminovos e usados, o executivo separou as principais dicas para evitar golpes. Confira abaixo:

Pesquisar pelo RENAVAM ou placa do veículo

Os dados do RENAVAM ou placa do veículo não podem ser alterados e, portanto, o interessado pode encontrar todas as informações e histórico do veículo. Para isso, basta acionar um corretor de seguros de confiança ou no Detran mais próximo.

Tabela FIPE

A Tabela FIPE é a responsável por reunir os preços médios de veículos anunciados pelos vendedores no mercado nacional, o que pode ajudar a definir um parâmetro para as negociações. Ou seja, se o carro estiver à venda por um valor muito abaixo do padrão, é motivo para se desconfiar da venda.

Investigue

Infelizmente não tem como saber se uma loja física ou digital é ou não confiável. No momento, não existe um órgão fiscalizador ou algum site em que o consumidor possa checar a procedência do local. Para evitar cair em golpe de lojas falsas, o ideal é pedir o CNPJ para o vendedor a fim de checar a existência no site da Receita Federal ou na SERASA. Outra dica é realizar uma checagem em sites como o Reclame Aqui.

Dê preferência a um intermediário

Em alguns aplicativos de compra e venda de automóvel, existe o papel de um negociador credenciado. Ou seja, além da plataforma cuidar de questões como veracidade do anúncio e parcerias com bancos para financiamento dos carros, essas empresas também oferecem um serviço em que um profissional irá intermediar toda a negociação, o que garante otimização de tempo e assertividade nos processos envolvidos.

Evite pagamentos antecipados

Um golpe de venda de carros muito comum é a exigência de um pagamento antecipado para fechar o negócio. Os golpistas podem, inclusive, emitirem boletos falsos. O ideal é pagar apenas após a assinatura do contrato de compra, evitando ao máximo qualquer parcela antecipada.

Lembrando que caso o consumidor já tenha caído em um golpe, o PROCON da cidade deve ser acionado e é necessário, também, a realização de um boletim de ocorrência eletrônico ou na delegacia mais próxima.

SOBRE A DRYVE

A startup Dryve é um super app de compra e venda de carros, que reúne em um só lugar mais de 1,5 milhão de anúncios de automóveis usados de todas as plataformas do Brasil. São mais de 2.300 agentes autorizados que prestam suporte aos clientes na negociação de compra e venda e na indicação de serviços que auxiliam no cuidado da vida útil de veículos seminovos e usados. O potencial tecnológico de uma sofisticada combinação de algoritmos proporciona velocidade e precisão nas propostas de financiamento ao cliente, sugerindo a instituição financeira que mais se adequa ao momento econômico do comprador, com valores e taxas atraentes.

Por Mayra Ribeiro

Fonte MARKABLE