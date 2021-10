Vereador Cícero pede urgência em obras de pavimentação no Bairro Santa Maria

O vereador Cícero do Santa Maria usou os primeiros minutos do seu pronunciamento para parabenizar os professores que celebraram o seu dia no último dia 15 de outubro, assim como os médicos que são homenageados no mesmo mês, porém no dia 18.

Após as felicitações, Cícero usou a maior parte do seu discurso no pequeno expediente da sessão da Câmara Municipal de Aracaju para pedir que a gestão municipal agilize o processo das obras de pavimentação asfáltica no bairro Santa Maria. Segundo o vereador, alguns problemas de saúde estão sendo relatados devido a enorme quantidade de poeira que se encontra em algumas áreas. ” Crianças estão ficando doentes de tanta poeira nas ruas de comunidades como Recanto dos Cajueiros, Jardim Recreio e Novo Horizonte. É preciso que a gestão agilize as obras nessas localidades, pois o povo não pode sofrer desse jeito”, afirmou.

O vereador Cícero do Santa Maria finalizou o seu pronunciamento lamentando a desocupação de uma comunidade na Zona Sul de Aracaju, que ocorreu nesta manhã. Segundo o parlamentar, faltou sensibilidade por parte das autoridades. ” Nós sabemos que não é certo invadir qualquer local que seja, porém, esses fizeram é porque precisam, e antes de solucionarmos o problema, estamos expulsando-os” finalizou.

