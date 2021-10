18 anos do Bolsa Família são destacados pelo deputado João Daniel em sessão da Câmara

O deputado federal João Daniel (PT/SE) registrou a passagem dos 18 anos do Programa Bolsa Família, durante pronunciamento feito na sessão da Câmara nesta quarta-feira, dia 20. O parlamentar homenageou todas as famílias beneficiárias do programa, criado no governo do Partido dos Trabalhadores, durante a gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Este que foi o primeiro presidente da história do Brasil que fez este grande programa que ajudou a tirar 36 milhões de brasileiros e brasileiras da fome e da miséria”, destacou.

João Daniel ressaltou que são de programas assim que o Brasil precisa, “programas que cuidem da vida das pessoas, da economia, pois todos os recursos desse programa ficam no município, um programa que garante educação pública, fazendo com que nossas crianças estejam nas escolas”, completou.

O parlamentar acrescentou ainda que o Brasil precisa de um presidente que olhe com o coração e a alma para o povo brasileiro. Em seu pronunciamento, ele saudou o ex-presidente Lula e os ex-ministros que compuseram o governo Lula e defenderam o direito à alimentação, em nome de Patrus Ananias e Tereza Campelo, além do saudoso sociólogo Hebert de Souza, o Betinho, que capitaneou a campanha Ação pela Cidadania contra a Fome e a Miséria. “O Brasil pode voltar a ser feliz e ter programas sociais que valorizem as pessoas, um salário mínimo valorizado e um presidente que olhe para o povo brasileiro, em especial os mais pobres”, afirmou.

O parlamentar lamentou o desmonte que vem sendo feito do Bolsa Família pelo governo Bolsonaro, com a sua “substituição” pelo Auxílio Brasil, que não atende de maneira os beneficiários como faz o BF, ao, além da transferência de renda, possibilitar que tenham acesso a alimentação, garante a permanência das crianças na escola e acesso à saúde básica. “Nossa saudação a todas as famílias beneficiárias do Bolsa Família e a certeza do nosso compromisso de defender sempre programas de distribuição de renda e riqueza”, disse João Daniel.

Por Edjane Oliveira