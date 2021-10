Iran defende pagamento Aluguel Social a famílias que ocupavam terreno

Durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) desta terça-feira, 19, o deputado estadual Iran Barbosa (PT) usou a tribuna para solidarizar-se com as famílias que ocupavam o terreno do antigo Clube da Telergipe, na zona de expansão de Aracaju, e que sofreram ação de despejo nas primeiras horas do dia de hoje.

Na oportunidade, o parlamentar destacou que o seu mandato acompanhava a desocupação desde as primeiras horas da manhã.

“Quero informar que o nosso mandato está acompanhando essa ação, desde o início desta manhã, com a atenção e a preocupação necessárias, e manifestando a nossa solidariedade a todas as famílias”, afirmou.

O petista fez um apelo à Administração Municipal de Aracaju e aos órgãos de Assistência Social do Estado, para que as famílias possam receber o Aluguel Social, prevista na legislação do município de Aracaju.

“A notícia que temos é de que as famílias serão transferidas para galpões. Quero fazer um apelo tanto à Administração municipal de Aracaju como também a todos os órgãos de Assistência Social do Estado para que promovam medidas no sentido de conseguir assegurar o pagamento do Aluguel Social para todas as famílias que estão sendo desalojadas, em lugar de transferi-las para galpões”, defendeu o parlamentar.

“Entre todas as razões que temos para não considerarmos justas essa transferência das famílias para galpões, existe um fator, hoje, que nos obriga, inclusive, a não aceitar isso, que é o risco da continuidade do contágio pelo coronavírus, já que ainda estamos numa pandemia. Nos galpões, evidentemente, as famílias estarão muito mais susceptíveis à contaminação. Por isso, afirmo aqui a necessidade de que seja garantido a essas famílias, de acordo com a previsão da legislação municipal, o pagamento do Aluguel Social”, expressou Iran Barbosa.

Por Bruno Balbino