Aracaju alcança 71,59% da população adulta com esquema vacinal completo. Com ao menos uma dose, já vacinou 89,42%

Com 367.915 pessoas imunizadas com as duas doses da vacina contra covid-19, Aracaju alcançou, nesta terça-feira (19), 71,59% da população acima de 18 anos com o ciclo vacinal completo. Com ao menos uma dose, a Prefeitura já vacinou 89,42% de toda a população acima dos 12 anos, o que representa 509.646 aracajuanos vacinados.

O número reflete no controle da pandemia, a exemplo da redução de 25,88% na positividade dos exames considerando os últimos 14 dias, e da taxa de ocupação de leitos de enfermaria municipais em 18,2%.

As estratégias adotadas pela Secretaria Municipal da Saúde foram fundamentais para que a capital alcançasse esse índice, desde a distribuição rápida de doses após recebimento por parte da Secretaria de Estado da Saúde até a busca ativa de usuários e aproveitamento de sobras de doses.

Secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza ressalta as constantes antecipações de calendário de segunda dose e a distribuição de pontos de vacinação em todas as regiões da cidade, medidas adotadas como estratégia para acelerar a imunização da população.

“Temos um planejamento de vacinação contra covid-19 desde antes de receber os imunizantes do Ministério da Saúde, com mapeamento de usuários por idade e por região. Iniciamos a campanha de imunização em janeiro e avançamos de acordo com orientações do Ministério da Saúde e com o planejamento municipal. Realizamos antecipações de segunda dose, o que contribui para o baixo absenteísmo em Aracaju, e a logística é pensada para atender a todas as regiões”, explica a secretária.

De acordo com o boletim de vacinação desta terça-feira, dia 19, mais de 65 mil pessoas ainda precisam receber a segunda dose. Dessas, pouco mais de 21 mil estão com o imunizante em atraso, fora do cronograma de antecipação.

Para esse público, a SMS estruturou pontos fixos e volantes de acordo com o tipo de imunizante: são 14 pontos para segunda dose de AstraZeneca para quem precisa completar o esquema vacinal até 31 de outubro; 12 pontos para segunda dose de Pfizer para quem precisa tomar segunda dose até 20 de novembro e 12 pontos para segunda dose de CoronaVac.

