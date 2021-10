Avanci Fantasy: evento à fantasia acontece em Aracaju

Os amantes do carnaval e das festas à fantasia tem um ótimo motivo para comemorar. No dia 06 de novembro, a partir das 20h, Aracaju irá sediar a primeira edição do Avanci Fantasy, o mundo das cores. O evento é uma realização do empresário Francisco José e da Avanci Produções, que tem como objetivo ser um start inicial para as prévias carnavalescas de 2022, já que em 2021 não tivemos a tradicional festa de carnaval por conta da pandemia da Covid-19.

O evento tem como atrações: a cantora baiana Márcia Freire, a banda Quinto Round e o cantor sergipano Lukas Avancini.

A festa começa a partir das 20h, no clube da Caixa e vai seguir todas as medidas de segurança sanitária para evitar a contaminação da Covid-19. Os ingressos podem ser comprados virtualmente no site (www.centraldoingressose.com.br) ou presencialmente na loja Virtuosa – Shopping Box ou no Ânimma Centro de Beleza – bairro Salgado Filho. Para mais informações, o folião pode acessar o perfil do evento no instagram (www.instagram.com/sigaavanci)

Por David Rodrigues