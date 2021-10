Cancela PEC 32 nos municípios de Lagarto e em Estância

O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe), Roberto Silva, levou à tribuna da Câmara de Vereadores de Lagarto na manhã desta terça-feira, dia 19/10, o alerta sobre os riscos do Projeto de Emenda Constitucional (PEC 32) contra a população e o serviço público em todo o País.

“Protocolamos um ofício solicitando aos vereadores que aprovassem uma Moção de Apelo para os deputados federais Gustinho Ribeiro e Fábio Reis votarem contra esta Reforma Administrativa que é um projeto contra os interesses do povo de Lagarto, de Sergipe, do Brasil. Queremos que os dois deputados federais de Lagarto votem contra a PEC 32. Lutamos muito por essa conquista: a gratuidade do serviço público, que será exterminada aos poucos com a aprovação da PEC 32”, afirmou Roberto Silva, presidente da CUT Sergipe.

À tarde, no município de Estância, a luta contra a PEC 32 continuou com o pronunciamento da presidenta do SINTESE, Ivonete Cruz. “Tenho clareza de que a nossa luta vai valer. Estamos com mais de 4 mil trabalhadores e trabalhadoras em todo o Brasil fazendo a pressão popular contra a PEC 32. Acompanhamos a tramitação. Temos um grupo em Brasília. A nossa luta mais uma vez fez com que o presidente daquela Casa tirasse a PEC de pauta. Essa é uma luta construída com muita unidade e com muita resistência”, declarou a professora na tribuna da Câmara de Vereadores de Estância.

Como exemplo da união dos trabalhadores nesta luta contra a PEC 32, Ivonete Cruz citou a presença dos representantes da CTB, MST, Fetam, Sindicato das Trabalhadoras Domésticas e da CUT Sergipe.

A vice-presidenta da CUT Sergipe Ivonia Ferreira também acompanhou a sessão plenária e explicou que o diálogo do movimento sindical está acontecendo em Câmaras de Vereadores de todo o País. “Em Estância, temos o deputado federal Valdevan Noventa. Peço até ao vereador Mateus Noventa, porque ele é o seu sobrinho, que seja interlocutor desta luta. O povo de Sergipe não merece que o deputado federal Valdevan Noventa vote contra o serviço público. Como professora, servidora pública, representante da classe trabalhadora, eu peço a todos os vereadores que conversem com o deputado Valdevan, pois ele é o deputado da nossa região e não conseguimos até agora uma posição sobre o assunto”, afirmou Ivonia Ferreira.

Mesmo com o adiamento da votação da PEC 32 para a próxima semana, em Sergipe e no Brasil a luta continua. Na manhã desta quarta-feira, dia 20 de outubro, as centrais sindicatos e movimentos sociais vão conversar com os deputados estaduais, a partir das 8h, na Vigília em Defesa dos Servidores e dos Serviços Públicos na ALESE (Assembleia Legislativa de Sergipe).

Foto assessoria

Escrito por: Iracema Corso