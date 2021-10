Deputado Luciano Bispo diz que o PDES foi elaborado ouvindo diversos segmentos

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), foi o entrevistado no programa “Além da Pauta”, da TV Alese, na tarde dessa terça-feira (19), pelas jornalistas Kátia Santana e Sarah Medeiros, para comentar sobre o Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Sergipe (PDES), uma iniciativa da Alese em parceria com a Fundação Dom Cabral.

Na conversa com as jornalistas, Luciano Bispo explicou que, após a apresentação do PDES, a missão da Alese agora é promover, através de audiências públicas regionais, a divulgação do resultado do mesmo, apontando a direção para futuros investimentos do Estado, elencando as potencialidades de Sergipe e reconhecendo algumas adversidades.

“Nossa intenção agora, com o PDES já pronto, é buscar aproximá-lo da população, torná-lo palpável, no sentido que possa ser posto em prática. Um Plano muito bem elaborado, em que procuramos a melhor escola de economia do País para desenvolver algo que represente com fidelidade quais os pontos que carecem de investimentos do poder público”, comentou Bispo.

Luciano lembrou que os técnicos da Fundação Dom Cabral vieram a Sergipe para elaborar o PDES, mas ouvindo os mais variados segmentos da economia sergipana, como os empresários, industriais, órgãos públicos, a classe política, o comércio, dentre outros. “Estamos apresentando no interior, faremos na próxima semana em Itabaiana (dia 26)”.

“Já apresentamos para Engenheiros Civis, para os médicos e outros Estados já solicitaram informações e cópias do nosso Plano, porque eles querem fazer o mesmo em suas Assembleias. Nós topamos esse desafio porque acreditamos no potencial e no desenvolvimento de Sergipe. Esse não é um plano de governo, mas uma política de Estado”, completou Luciano, ressaltando a importância de se promover o potencial turístico de Sergipe, num comparativo com Estados vizinhos, como Alagoas e Bahia.

Na sequência, as jornalistas Kátia Santana e Sarah Medeiros também conversaram com o coordenador do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Sergipe, Marcelo Barberino, que falou da importância do PDES como ferramenta estratégica para o crescimento do Estado e atração de investidores para os municípios.

Foto: Joel Luiz

Por Habacuque Villacorte