Dia D da Campanha Antirrábica acontece nesse sábado, 23, em Socorro

A Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza nesse sábado, 23, o Dia D de vacinação da Campanha Antirrábica, em 20 pontos fixos espalhados pelo município, das 08h às 13h. Na mobilização, as equipes da coordenação de antropozoonoses irão imunizar cães e gatos acima de três meses.

“Será uma ação muito importante não só para a saúde do animal, mas também para nós seres humanos porque a raiva é transmitida ao homem pela saliva dos animais infectados. Acreditamos que o Dia D nessas localidades será muito bem aceito pelos donos dos pets, até porque, exceto no Drive-Thru, ainda não estivemos nas localidades que receberão as equipes no Dia D”, explicou o coordenador de antropozoonoses, Maiko Capunga.

Para ampliar a vacinação, umas das estratégias adotadas pela SMS foi a vacinação porta a porta nas localidades de menor extensão e menos povoadas, já nas localidades de maiores extensões a imunização dos animais ocorrerá exclusivamente no Dia D. Além disso, foi realizado o drive-thru na última sexta-feira, 15, no estacionamento do Shopping Prêmio.

No dia da vacinação, a SMS orienta que os gatinhos sejam levados em caixa de transporte, ou similar; animais bravos devem usar a focinheira; o uso da coleira/guia é obrigatório; caso possua, os donos dos pets devem levar a caderneta de vacinação. Não estão sendo vacinados animais que estejam com vômito e diarreia no dia da vacinação; animais gestantes; e animais com algum agravante de doença.

A expectativa da SMS é de que até o final da Campanha, previsto para ser finalizada na segunda quinzena de novembro, sejam vacinados cerca de cinco mil animais, entre cães e gatos.

Fonte e foto assessoria