Edvaldo: “o Natal Iluminado 2021 representará a nossa esperança por dias melhores”

O prefeito Edvaldo Nogueira lançou, na manhã desta quarta-feira, 20, uma nova etapa do Natal Iluminado 2021. Em solenidade no Centro Administrativo, o gestor detalhou o projeto decorativo, que será custeado com recursos da administração municipal, e que contará com oito milhões de pontos de luz para ornamentar as orlas e principais avenidas da cidade. No evento, o presidente da Energisa em Sergipe, Roberto Carlos Currais, também fez a apresentação do Natal Iluminado do Parque da Sementeira, que será decorado com sete milhões de pontos de iluminação e terá, entre as novidades, uma árvore de Natal flutuante de 12 metros, e a locomotiva do Papai Noel.

“Considero este Natal como o Natal da esperança. Embora ainda estejamos lutando contra o coronavírus, já vencemos 70% desta guerra, alcançando mais de 70% dos aracajuanos com as duas doses da vacina, e isso é motivo de comemoração. Por isso, estamos ampliando o Natal Iluminado 2021 para as avenidas, para as orlas e também para o Parque da Sementeira. Teremos muitos pontos de iluminação, com todo o respeito às regras sanitárias, para que possamos seguir vencendo esta doença, com segurança, ao mesmo tempo em que celebramos. Será um Natal de celebração, mas também de solidariedade, a todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Para mim, este será o Natal mais importante dos últimos anos”, destacou Edvaldo.

O prefeito também ressaltou a importância das parcerias com entes privados para a realização do Natal Iluminado, desde 2017. “Sempre digo que, sozinho, ninguém faz nada. Por isso, sou imensamente grato aos parceiros que se somam à Prefeitura para a realização do nosso Natal Iluminado, impulsionando a nossa economia e gerando emprego e renda na nossa cidade. Especialmente hoje, agradeço à Energisa pela união, por se juntar a nós, desde 2017, dando este grande presente aos aracajuanos, que é a decoração do Parque da Sementeira”, reforçou Edvaldo.

Parque da Sementeira

Para a ornamentação do Parque da Sementeira, serão utilizados sete milhões de pontos de luz. O projeto contará com elementos flutuantes, como a árvore de Natal, de 12 metros, caixas de presentes e reis magos, além de uma casa do Papai Noel interativo, um presépio dourado e trenó com lâmpadas, simulando o movimento das renas. Entre os atrativos também se inclui a locomotiva do Papai Noel, cinco pórticos, dez árvores estilizadas e anjos em 3D.

“Buscamos, a cada ano, modificar o projeto, trazendo coisas novas para a decoração do parque e, este ano, não será diferente. Para seguir atendendo aos protocolos sanitários e ao distanciamento social, mantivemos peças grandes, para que as pessoas tenham bastante visibilidade, causando um grande efeito. Este ano, com o avanço da vacinação, estamos esperançosos por dias melhores e temos a certeza de que, assim como nos anos anteriores, o Natal Iluminado do Parque da Sementeira será um sucesso. Ficamos felizes de poder, mais uma vez, contribuir com a Prefeitura neste grande projeto”, afirmou o presidente da Energisa em Sergipe, Roberto Carlos Currais.

Decoração da cidade

Já a Prefeitura irá decorar as principais avenidas da cidade – Beira Mar, Júlio César Leite (região do Aeroporto Santa Maria), Euclides Figueiredo, Ivo do Prado, Tancredo Neves, Hermes Fontes e o morro do Urubu -, além das orlas da Atalaia, Pôr do Sol e do Porto Dantas. Serão utilizadas 850 peças decorativas, que somam, ao todo, oito milhões de pontos de luz.

“O Natal Iluminado possui vários parceiros e, cada um, contribui com uma parte da decoração, sendo a Fecomércio com o Centro, a Energisa com o Parque da Sementeira e, a Prefeitura, com as avenidas da cidade e orlas. Nesta parcela da Prefeitura, a grande novidade deste ano será a ornamentação das avenidas Hermes Fontes e Tancredo Neves. Praticamente, toda a cidade será iluminada. Teremos decoração natalina da zona Norte à Sul, mostrando a preocupação da Prefeitura de incluir todos os aracajuanos no Natal Iluminado”, detalhou o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas.

Natal Iluminado 2021

A primeira etapa do Natal Iluminado 2021 foi anunciada no início desta semana pela Prefeitura e Fecomércio/SE. Através da parceria, firmada desde 2017, serão ornamentadas as praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos e Almirante Barroso, além de outros pontos do Centro da cidade. Serão investidos R$ 2 milhões no projeto decorativo que contará com 4,5 milhões de luzes e terá, como grande novidade, a parada “Um Sonho de Natal”.

“O Natal Iluminado 2021 marca a renovação da nossa esperança. Será um momento de celebração por estarmos conseguindo combater a pandemia e esse período de dificuldades. Hoje, já são mais de 70% da população vacinada, e isso é motivo para comemorar. Vamos mostrar como Aracaju é linda e sabe receber seus visitantes, potencializando nosso turismo com as luzes de Natal e trazendo a alegria para cada espaço da nossa cidade”, afirmou a vice-prefeita Katarina Feitoza.

Foto Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga