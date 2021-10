Empresa Altenburg é mais novo cliente da Sergas em Sergipe

A Sergas passa a contar com mais um importante cliente em Sergipe: a fábrica de artigos de cama e banho Altenburg, localizada no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro. Presente no estado há mais de 10 anos, a empresa catarinense, com subsídio do Governo, adquiriu um terreno no Distrito Industrial, erguendo uma planta com 18 mil m² de área construída e investimento de R$30 milhões.

Para o presidente da Sergas, Valmor Barbosa, que se fez presente na cerimônia de inauguração da planta no dia 18 último, trata-se de um grande passo para a indústria, para o estado de Sergipe e para a Sergas.

“A empresa passa a ser cliente da distribuidora sergipana e a consumir o Gás Natural Canalizado com cerca de 300m³/dia, sendo o gás uma matriz energética de transição e de menor potencial poluente. Além disso, ganha toda a sociedade sergipana com o fortalecimento do parque fabril, a geração de novos empregos e renda, movimentando toda uma cadeia econômica. Estamos acompanhando a equipe do Governo do Estado, que vem trabalhando incessantemente para ampliar parques fabris aqui já instalados, assim como trazer novos investimentos para o estado de Sergipe. É uma somação de esforços em prol do crescimento econômico do estado”, sublinhou.

Com planejamento de expansão em um período de dois anos, a Altenburg, que hoje emprega quase 230 funcionários, deve chegar a um total de 400 trabalhadores. Atualmente, a indústria produz a média de 400 mil peças por mês, estimando chegar a 600 mil peças mensais ao fim da expansão.

Além do suporte na aquisição do espaço, o Governo do Estado oferece incentivos fiscais à Altenburg por meio do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), proporcionando desconto no ICMS. A empresa é beneficiária do PSDI há 10 anos, com possibilidade de gozar do incentivo por mais 15.

De acordo com a vice-governadora Eliane Aquino, o suporte concedido pelo Governo às indústrias é fundamental para que Sergipe se afirme como um estado competitivo. “Uma fábrica como essa é de uma importância gigantesca para o nosso estado. Sergipe deseja cada vez mais competir com os outros estados, e nós temos a capacidade técnica e gente preparada para isso. Tenho certeza de que, se depender de cada profissional que aqui trabalha, daqui sairão grandes diretores para o mundo, pois tenho convicção da inteligência e da capacidade do nosso povo. Que venham cada vez mais projetos como esse e que essa fábrica inspire outros empresários a investirem no estado de Sergipe”, afirmou.

O gerente responsável pela unidade, Roberto Zamprogna, salientou a atuação da administração estadual como fator decisivo para a escolha de Sergipe como sede da Altenburg no Nordeste. “A escolha por Sergipe deve-se à logística, boa mão de obra e incentivos fiscais. O apoio do governo é fundamental para o sucesso da implantação da unidade. A gente tomou a decisão de se instalar em Sergipe e um marco para isso foi a participação do governo, que faz um trabalho muito bom de trazer novas empresas e dar a elas todo o suporte necessário”, frisou.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho, ressaltou a importância da colaboração mútua entre o estado e a iniciativa privada. “A Altenburg é uma empresa quase centenária, muito caprichosa nos seus produtos, que não tem nenhum problema fiscal e nem trabalhista, e a felicidade dos seus funcionários é algo marcante para a gente. O estado tem obrigação de apoiar as empresas e a legislação do PSDI nos dá apoio legal para a redução do ICMS, que é o principal tributo que as empresas pagam, e essa redução é o que viabiliza as empresas serem instaladas no nosso estado”, pontuou.

Hoje, a Altenburg fabrica produtos como travesseiros, colchas, forros de cama, protetores de colchão e travesseiro, fronhas e outros artigos da categoria. Com a expansão, há a expectativa de implantação de uma linha de não-tecidos para a fabricação de enchimentos. O estoque é distribuído para toda a região Nordeste e Norte, além de parte do Centro-Oeste. Para quem participa do dia a dia da produção, a ampliação das atividades da fábrica representa um grande passo tanto para a empresa como para a comunidade ao seu redor.

Por José Castilho