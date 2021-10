Energisa e Prefeitura lançam Natal Iluminado do Parque da Sementeira

Luzes serão acessas no início de dezembro

Na manhã desta quarta-feira, 20, a Energisa Sergipe e a Prefeitura Municipal de Aracaju lançaram o Natal Iluminado do Parque da Sementeira. Neste ano, o parque será ornamentado com mais de 7 milhões de pontos de luz em um projeto que vai contemplar várias temáticas do Natal.

A programação deste ano terá novidades como a locomotiva de fibra do Papai Noel, reis magos flutuantes no lago, presépio dourado e trenó com lâmpadas simulando o movimento das renas. O diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, destacou a importância do Natal Iluminado para os aracajuanos.

“Este é um momento muito esperado pela população, por isso preparamos um projeto com muito cuidado, carinho e planejamento, trazendo sempre novidades em relação aos anos anteriores. Trouxemos várias ornamentações com tamanhos significativos para que as pessoas possam contemplar o espetáculo de luzes e fazer os seus registros fotográficos respeitando todos os protocolos de segurança. Queremos trazer o encanto do Natal, o otimismo e a esperança para um ano novo que se aproxima. Acreditamos que será um sucesso”, afirma Roberto Currais.

A decoração do Parque da Sementeira ainda contará com árvore flutuante de 12 metros, caixas de presentes flutuantes, casa do Papai Noel interativa, árvores estilizadas com três metros, anjos 3D, caixa de presente gigante com seis metros, entre outros atrativos. O acendimento das luzes acontecerá no início de dezembro e segue até o dia 6 de janeiro de 2022. O investimento é da ordem de R$ 1 milhão.

Para o prefeito Edvaldo Nogueira, o Natal Iluminado vai representar a retomada do desenvolvimento econômico de Aracaju. “Este Natal Iluminado é também muito importante porque ele vai favorecer o desenvolvimento da economia. Vamos atrair turistas e os hotéis estarão lotados. Vai ter mais emprego e geração de renda. Vai ser a retomada do desenvolvimento econômico da cidade de Aracaju. Hoje já comemoramos 70% da população vacinada com as duas doses”, afirma.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas