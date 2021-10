Gabinete social: vereador disponibiliza atendimento psicológico

Para acolher a comunidade aracajuana que necessita de um acompanhamento psicológico, o vereador Sávio Neto de Vardo (PSC) disponibilizou, no seu gabinete, profissionais para atendimento gratuito a este público. O projeto iniciou há quatro meses e já recebeu mais de 200 pessoas.

O psicólogo Luiz Ricardo é o responsável por acolher as pessoas que vem de diversas localidades de Aracaju. Ele destaca o quão importante é cuidar da saúde mental. “Fico feliz em fazer parte de um projeto como esse. Aqui, as pessoas trazem suas realidades e buscam um auxílio de um profissional que, sobretudo, ouve, dá

encaminhamento e indica caminhos para soluções”, explica.

Para Hugo, um dos coordenadores do projeto, a iniciativa vem para desenvolver a qualidade de vida e o bem-estar social da população. “O vereador Sávio tem um olhar muito peculiar sobre essa tarefa que merece ser olhada e seguida por outros parlamentares. Principalmente, neste tempo de pós-pandemia, que ficou tão evidenciado a necessidade de cuidar do emocional e das relações interpessoais”, salienta.

Uma das atendidas, que terá seu nome resguardado, relata que o projeto tem mudado sua vida. “Eu hoje me sinto muito melhor de quando cheguei para a primeira sessão com o Dr. Ricardo. A palavra é gratidão pela oportunidade a mim foi dada, pois quando eu cheguei aqui minha saúde mental estava realmente debilitada. Aqui, sou muito bem acolhida, me sinto a vontade e tem sido muito proveitosa para a minha saúde”.

Sávio comemora o sucesso do projeto e explica que está em consonância com a ação parlamentar. “Busco lutar todos os dias para que projetos como esses cheguem a cada vez mais pessoas. Ele leva qualidade de vida, cria oportunidade e esperança para aqueles que precisam de um apoio psicológico. Não tenho dúvidas de que o nosso trabalho precisa melhorar a vida das pessoas”, finaliza o vereador.

O atendimento acontece todas as quartas-feiras, das 7h às 11h, sob agendamento, que pode ser feito no gabinete, localizado na rua Distrito Federal, 916, bairro Siqueira Campos.

Por Marcos Simões