Gracinha Garcez destaca obras que beneficiarão Itaporanga d’Ajuda

A deputada fez seu primeiro discurso em expediente após tomar posse na Alese

A deputada Gracinha Garcez (PSD) fez seu primeiro pronunciamento no pequeno expediente na Assembleia Legislativa. Logo no início, agradeceu ao governador Belivaldo Chagas por garantir a reconstrução da rodovia SE-265, que liga o município de Itaporanga d’Ajuda a Lagarto através do povoado Sapé, e a reforma da Orla da Caueira.

“Estou muito feliz e grata, porque são solicitações que faço desde quando era prefeita de minha querida Itaporanga. E o melhor: para que as obras sejam agilizadas, será utilizada a linha de crédito que aprovamos na Assembleia há algumas semanas. Hoje sei que a população comemora o anúncio desses importantes benefícios!”, celebrou a deputada, que agradeceu também ao colega parlamentar Luciano Pimentel por ter apresentado anteriormente requerimentos solicitando essas obras, somando forças.

Gracinha aproveitou o uso da tribuna para fazer novas solicitações ao governador Belivaldo Chagas: pediu que seja feito o esgotamento de águas fluviais do povoado Caueira, a construção de uma barragem para captação de água no povoado Rio Fundo (também em Itaporanga) e duas pontes, uma ligando Itaporanga a Salgado e outra ligando o povoado Nova Descoberta a Tijupeba. Solicitou ainda a reconstrução do trecho da rodovia SE-220, que liga Aquidabã à BR-101.

“Assumi a missão de ser deputada estadual para isso: buscar soluções para atender às demandas da população, não só de Itaporanga (a quem agradeço a confiança depositada) como de todos os municípios sergipanos”, pontuou a parlamentar.

Por Innuve Comunicação