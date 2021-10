Homem morre após bater a motocicleta em um caminhão no município de Moita Bonita

Um motociclista morreu na noite desta terça-feira (19) após bater o veículo em um caminhão parado às margens da rodovia estadual SE-240, no município de Moita Bonita.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV), a motocicleta estava com licenciamento vencido e o condutor não era habilitado. Ainda segundo o BPRV, foram feitos autos de infração contra o condutor do caminhão, que não foi encontrado para prestar esclarecimentos.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo da vítima.

Foto BPRV