Influenza: Aracaju atinge meta de vacinação e zera estoque da vacina

Devido à grande procura pela vacina da gripe, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que, nesta quarta-feira, 20, a Rede de Frio, setor responsável pela distribuição de vacinas às Unidades Básicas de Saúde (UBSs), concluiu a utilização de todo o estoque desse imunizante, após vacinar 231.600 aracajuanos e atingir a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde de imunizar 90% do púlbico-alvo.

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza foi iniciada na capital sergipana em 19 de abril e, já em agosto, a SMS concluiu a vacinação dos grupos prioritários. No entanto, o Ministério da Saúde (MS) autorizou que a vacinação para a população em geral fosse continuada até enquanto durassem os estoques.

“A vacina contra a influenza não faz parte do calendário vacinal. Isso significa que a oferta desse imunizante acontece apenas durante a campanha anual. Recebemos 231.600 doses da vacina contra gripe e todas as doses foram utilizadas. A SMS montou várias estratégias e o município de Aracaju chegou à meta estipulada pelo MS, que era imunizar 90% do público-alvo”, explica o coordenador do Programa Municipal de Imunização, Yuri Belchior.

Imunizados contra a gripe

A SMS imunizou, durante a campanha, 77.607 pessoas da população em geral, 52.047 idosos, 31.673 crianças de 6 meses a 9 anos, 19.914 de trabalhadores da saúde, 6.303 de pessoas com comorbidades, 3.878 de professores, 3.519 de gestantes, 1.417 de profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, 423 de puérperas, 381 de trabalhadores de transporte coletivo, 79 de caminhoneiros, 66 de população privada de liberdade, 17 de caminhoneiros e 2 indígenas.

Campanha de Multivacinação

Já a Campanha de Multivacinação iniciada no dia 4 de outubro continua até o dia 29 de outubro, das 8 às 16 horas, em todas as UBSs da capital, exceto a UBS Lauro Dantas, que está com atendimento exclusivo para pessoas com sintomas de síndromes gripais.

Para atualizar o cartão vacinal, os pais ou responsáveis devem acompanhar a criança ou adolescente à UBS mais próxima, levando documento de identificação com foto, certidão de nascimento e cartão de vacinação.

“O objetivo desta Campanha é oportunizar o acesso às vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente, atualizando a situação vacinal, aumentando as coberturas vacinais e contribuindo para o controle, eliminação e erradicação das doenças imunopreveníveis nas crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade”, enfatiza o coordenador.

As vacinas disponibilizadas nesta campanha de multivacinação são: BCG; Hepatite B; Penta; Polio inativada; Polio Oral; Rotavírus; Pneumocócica; Meningocócica C; Tríplice viral (SCR – sarampo, caxumba e rubéola); Tetra viral (SCRV – sarampo, caxumba e rubéola e varicela); DTP; Hepatite A; Varicela; Difteria e tétano adulto; Meningocócica ACWY; HPV quadrivalente; Varicela e dTpa.

