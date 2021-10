Janier celebra chegada aparelho hospitalar no Hospital de Glória

Fruto do empenho do mandato da deputada estadual Janier Mota (PL), o Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória – unidade hospitalar integrante da Rede Estadual de Saúde – recebeu um aparelho de autoclave novo, com capacidade de 500 litros, nesta terça-feira, 19.

Equipamento hospitalar de extrema importância que esteriliza materiais e artigos médico-hospitalares por meio do calor úmido sob pressão, a autoclave facilitará a assistência prestada aos pacientes da Região do Sertão Sergipano. Pois, com a chegada do aparelho, o Hospital Regional de Glória não precisará mais enviar materiais para serem esterilizados em outra unidade hospitalar.

“Agradecemos ao governador Belivaldo Chagas, em especial à secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, por atender ao nosso pedido. Todo esforço do nosso mandato para a aquisição de uma autoclave para o nosso Hospital de Glória valeu a pena. Trata-se de um equipamento muito importante para agilizar os serviços prestados pela unidade hospitalar aos pacientes do nosso Sertão”, afirma Janier Mota.

No início deste mês de outubro, na luta constante por uma saúde digna e acolhedora para a população do Sertão, a parlamentar e vereadores de Nossa Senhora da Glória participaram de uma importante reunião com Mércia Feitosa, pedindo a implementação de melhorias no Hospital Regional.

Fonte e foto assessoria