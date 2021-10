Médico sofre infarto enquanto malhava em uma academia nesta manhã, no município de Lagarto

O médico ginecologista Jean Carlos Santana, 49 anos, sofreu um infarto enquanto malhava em uma academia na cidade de Lagarto no inicio da manhã desta quarta-feira (20).

As informações são de que ele antes de cair desacordado, o médico tirava e colocava a máscara várias vezes, parecendo estar com falta de ar, no momento em que estava esteira.

O médico foi socorrido e levado ao Hospital Universitário, quando então lá na unidade fizeram vários procedimentos de reanimação.

As últimas informações dão conta que foram realizadas manobras de reanimação e Dr. Jean está entubado em estado grave.

Com informações de Lagarto como eu veja

Foto redes sociais