Polícia apreende mais de 20 quilos de drogas no Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam na noite dessa terça-feira (19),.um casal por tráfico de drogas e apreenderam 21,5kg de entorpecentes no conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo as informações policiais, a equipe fazia rondas pela localidade quando visualizou o casal em atitude suspeita em um veículo Fox. Diante disso, foi feita a abordagem e, durante a busca pessoal e veicular, foi encontrado parte do material.

Inicialmente, foram apreendidos 400g de substância semelhante à maconha e a quantia de R$ 4.378. Durante a abordagem, o casal revelou que outra parte do entorpecente estava guardada em um apartamento alugado.

Já no local, no quarto, foi encontrada uma mala contendo diversos tabletes de substância semelhante à maconha, além de duas balanças de precisão, faca e plástico filme.

O casal e o material encontrado foram encaminhados à Delegacia Plantonista.

