Polícia Civil flagra criança de apenas 10 anos conduzindo carro no município de  Japaratuba

Uma criança de dez anos foi flagrada conduzindo o carro do pai na cidade de Japaratuba. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (20). O pai estava no banco do passageiro e a mãe estava no banco de trás do veículo.

De acordo com o delegado Leógenes Corrêa, ele estava passando pelas proximidades do fórum da cidade quando se deparou com a situação. “Se não fosse o pai no banco do passageiro, aparentava que não havia ninguém conduzindo o carro”, citou.

O delegado deu voz de parada e todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia, onde foi lavrado o procedimento policial que será encaminhado para a Justiça.

Fonte e foto SSP