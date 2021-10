Prefeitura de Aracaju pagará os salários dos servidores no próximo dia 27 de outubro

A Prefeitura de Aracaju pagará os salários de todos os servidores públicos municipais, referente ao mês de outubro, antecipadamente, na próxima quarta-feira, 27. Recebem na data, todos os trabalhadores da administração direta e indireta, ativos e inativos. Ao anunciar a antecipação do pagamento do salário, nesta quarta-feira, 20, através das redes sociais, o prefeito Edvaldo Nogueira destacou que o gesto “representa um agradecimento aos servidores, que contribuem de maneira efetiva para o desenvolvimento da cidade”.

“Em comemoração ao Dia do Servidor, que será na quinta-feira, dia 28, vamos antecipar o pagamento dos salários de outubro para quarta-feira, dia 27, à noite. Todos os trabalhadores, sejam eles ativos, inativos, da administração direta ou indireta, receberão seus vencimentos neste dia. Esse é o nosso compromisso, nosso esforço, para retribuir a quem tanto nos ajuda cotidianamente”, afirmou.

Edvaldo também agradeceu aos servidores públicos municipais “por toda dedicação, no dia a dia da cidade”. “Acreditamos que os servidores da Prefeitura têm um grande compromisso com a nossa capital. Não é à toa que temos conseguido realizar tantas obras, colocar tantos serviços efetivos à disposição da população. Cada trabalhador da nossa administração tem tido papel fundamental no desenvolvimento da nossa cidade e sou muito grato por contar com essa ajuda tão especial”, reforçou.

O pagamento do salário em dia tem sido um compromisso que a gestão de Edvaldo honra com os servidores desde janeiro de 2017, quando ele retornou ao comando da Prefeitura. Além disso, a administração tem mantido o pagamento antecipado da primeira parcela do décimo terceiro salário e férias, assim como tem realizado o pagamento de direitos e benefícios, que estavam suspensos.