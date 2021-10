Quarta-feira tem Vigília em Defesa dos Servidores e dos Serviços Públicos na ALESE

Na porta da Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE), a partir das 8h da manhã desta quarta-feira, dia 20/10, o movimento sindical e os movimentos sociais vão denunciar a destruição do serviço público e todo o prejuízo provocado à população brasileira caso seja aprovado no Congresso Nacional o Projeto de Emenda Constitucional a (PEC 32), também conhecido como PEC da Rachadinha.

Nesta terça-feira, 19/10, a luta pelo Cancela PEC 32 levou trabalhadores e estudantes até o município de Lagarto, onde houve protesto no turno da manhã e pronunciamento na Câmara Municipal. Á tarde, trabalhadores sindicatos e militantes de Estância construíram o ato ‘PEC 32 NÃO’ e também se pronunciaram na tribuna da Câmara de Vereadores de Estância.

Em Brasília, hoje, várias caravanas de servidores públicos, sindicatos, confederações, entre eles, diretores do SINTESE, fizeram o corpo a corpo na luta para derrubar a Reforma Administrativa, a exemplo da pressão presencial na Câmara Federal que o SINDIJUS e outros sindicatos de Sergipe e de todo o Brasil estão fazendo desde o início do mês.

Como resultado da pressão de trabalhadoras e trabalhadores de todo o Brasil, a votação da PEC 32 já foi adiada várias vezes. Ainda na manhã de hoje, o presidente da Câmara Federal Arthur Lira divulgou em suas redes sociais que, por questões de segurança sanitária, os trabalhos presenciais da Casa Legislativa só serão retomados a partir da próxima segunda-feira, dia 25/10. O anúncio significa mais um adiamento na votação da PEC 32 que estava previsto para ocorrer entre hoje e amanhã, dia 19 e 20.

Segundo o presidente da CUT Sergipe, Roberto Silva, a população brasileira desempregada, faminta, em luto pelos familiares perdidos para a pandemia já sofreu demais e não aceita mais esta perda. “O Brasil não aceita mais retrocesso democrático, ataques contra os trabalhadores, contra o serviço público, o Brasil não suporta mais o governo Bolsonaro. PEC 32 não! Impeachment sim! Vamos fazer este diálogo com os deputados estaduais de Sergipe. A população só tem a perder com a PEC 32, pois precisa do serviço público”, afirmou Roberto Silva.

Além do protesto presencial, a população pode cobrar o posicionamento político de deputados federais através do site Na Pressão. Acesse o link e participe também da mobilização nas redes sociais para derrotar a PEC 32.

Por Iracema Corso