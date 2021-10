RioMar Aracaju acolhe o espaço Loja Rosa onde mulheres mastectomizadas podem realizar gratuitamente

Dentro das atividades do Outubro Rosa, o RioMar Aracaju, em parceria com Diamond Tattoo Studio, acolhe o espaço Loja Rosa onde mulheres mastectomizadas podem realizar gratuitamente a reconstrução da aréola

O projeto Loja Rosa é uma das iniciativas promovidas pelo shopping, que busca engajar-se nas diversas ações do movimento Outubro Rosa, reforçando a importância do diagnóstico precoce e abrindo espaço para que as mulheres que venceram o câncer de mama possam recuperar a autoestima.

O procedimento da reconstrução da aréola é realizado por Danillo Vieira, através da tatuagem dos mamilos, em pacientes oncológicas que passaram por uma mastectomia parcial ou total.

A técnica utilizada é a tatuagem comum e dura em torno de 2 horas para ser executada. O trabalho do tatuador é tão rico em detalhes que, após finalizada a tatuagem, o resultado natural da aréola é impressionante, mostrando que o procedimento possui caráter valioso para a recuperação da autoestima das pacientes oncológicas.

O procedimento é gratuito, precisa ser agendado e para realizá-lo é necessário autorização médica. Todo esse cuidado é importante para que o trabalho seja perfeito. “Antes do procedimento eu preciso saber há quanto tempo a paciente está mastectomizada, pois o ideal é que haja um intervalo de 4 a 5 anos entre a cirurgia e a tatuagem. Além disso, a reconstrução não é recomendada para quem tem diabetes”, explica Danillo Vieira.

A Loja Rosa fica localizada no primeiro piso do RioMar Aracaju, ao lado da Centauro e vai realizar atendimentos até o dia 31 de outubro. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h.

Trabalho voluntário durante todo o ano

Danillo Vieira realiza o trabalho voluntário de reconstrução da aréola desde 2009. Sua primeira cliente foi uma amiga que desejava corrigir um erro de uma cirurgia. Foi a partir desse procedimento que o tatuador percebeu que poderia utilizar o seu dom para ajudar a outras mulheres, pacientes oncológicas que, ao se submeterem a uma mastectomia, não conseguem preservar os mamilos.

Para ele, não importa a classe social de quem o procura para a reconstrução, o pagamento é a satisfação após finalizada a tattoo. “Elas chegam ao estúdio envergonhadas, inseguras e com a autoestima muito para baixo. Mas, saem transformadas, parecem até outras mulheres cheias de entusiasmo e segurança”, ressalta o tatuador. Danillo realiza o procedimento gratuitamente, em pacientes mastectomizadas, durante o ano inteiro e chega a atender uma média de 30 mulheres por mês.

