Salgado realiza entrega do Programa de Aquisição de Alimentos

Em Salgado, mais 300 famílias foram contempladas com frutas, verduras, raízes, legumes e hortaliças. A Prefeitura do município, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta terça-feira, 19 de outubro, mais uma entrega do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

As famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional do loteamento Flora Batista, conjunto Manoel Marinho Barbosa e dos povoados Abóboras, Arauari, Camboatá, Canaã, Carlos Torres e Tabuleiro do Mendonça foram beneficiadas. Os alimentos chegam em um momento de crise econômica que assola o Brasil. Além disso, a pandemia da covid-19 se acentuou, deixando, então, muitas famílias em situação financeira difícil.

Entretanto, não é apenas quem passa dificuldades que sai ganhando. Quem vende os alimentos também se beneficia, pois o PAA fortalece a Agricultura Familiar de Salgado já que a comida distribuída sai da terra do próprio município. Dessa maneira, a Prefeitura de Salgado consolida um programa inédito que ajuda produtores e com a entrega de hoje já beneficiou neste mês 600 famílias que mais precisam nesse momento.

ASCOM – Prefeitura de Salgado