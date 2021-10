Sergipana é selecionada para representar o Brasil em projeto idealizado pelo papa

A Sergipana Larissa Alves foi selecionada para representar o Brasil na primeira turma da Escuela Política Fratelli Tutti

“É com muita alegria que compartilho com vocês que fui a única mulher e sergipana selecionada para representar o Brasil na primeira turma da Escuela Política Fratelli Tutti” declarou Larissa.

A convocatória foi aberta a jovens de 56 Países e cinco continentes e, ao todo, o Brasil terá três representantes.

Essa é a primeira turma da escola Fratelli e as reuniões presenciais ocorrerão entre quatro e seis encontros e serão realizadas em diferentes partes do mundo. O primeiro deles será na Itália, em novembro, e terá a duração de uma semana.

Durante os 15 meses de programa, a atividade pedagógica terá continuidade por meio de palestras e práticas virtuais através do zoom.

O projeto é fruto de uma das encíclicas do Papa Francisco, onde ele sugere a criação de um fundo mundial contra a fome, que seria financiado pelas atuais despesas militares e que busca acabar com os grandes males que ele acredita estar assolando o mundo de hoje.

A Escola Política Fratelli Tutti é dirigida a jovens que estão desenvolvendo ou desejam desenvolver, capacidade de impacto social, econômico e/ou político em suas comunidades e no mundo. Procuram cocriar com eles uma nova perspectiva que possa desafiar velhos paradigmas e propor novos rumos nas ações sociais e existenciais do planeta.

“É com muita alegria que entro para esse time e representarei as mulheres do meu País. A certeza que deixo aqui é de que nunca deixem de acreditar que podem mais. Estudem, construam suas pontes e permitam que outras pessoas possam atravessar e partilhar dessa caminhada com vocês” declarou.

Por. Nélio Miguel Jr