Shopping Jardins Online promove o ‘Dia da T-shirt’ em Aracaju

Além da ampla diversidade de camisetas disponíveis no canal de compras, consumidor encontra modelos com descontos exclusivos nesta quinta-feira, 21 de outubro

Seja com gola redonda, U, careca, V, canoa, portuguesa ou oversized, a camiseta em malha nunca sai de moda e revela personalidade através de cores e estampas variadas, mensagens empoderadas e detalhes diferenciados. A peça esbanja versatilidade e para celebrar este ícone da moda, o Shopping Jardins Online promove o ‘Dia da T-shirt’ nesta quinta-feira, 21 de outubro.

A plataforma digital do Shopping Jardins acaba de receber novos modelos de camisetas e está repleta de opções para crianças, jovens, adultos e idosos que não abrem mão do conforto, estilo e da jovialidade. Além de ter diversas peças disponíveis em um único lugar e poder incluir itens de diferentes lojas no mesmo pedido, o consumidor encontra modelos com descontos exclusivos para compras efetuadas no dia 21 de outubro. E quem adquirir peças da curadoria ‘Dia da T-shirt’ ganha um ingresso para o Cinemark do Shopping Jardins. O bilhete é válido para todos os filmes e horários, exceto as sessões das salas 3D, XD, Prime e D-Box, até o dia 31 de dezembro de 2021.

Camiseta azul marinho Hering de R$47,99 por R$39,99, muscle tee verde de R$59,99 por R$47,99, blusa com decote V de R$49,99 por R$39,99, T-shirt Boggi vinho A Suprema de R$79,90 por R$59,90, blusa rosa infantil Malwee Kids por R$29,90, camiseta branca UV infantil por R$29,90, básica azul Mitchell por R$74,90 e camiseta amarela Aleatory por R$89,90 são algumas das sugestões.

As oportunidades são exclusivas para pedidos realizados pelo site shoppingjardinsonline.com.br ou aplicativo Shopping Jardins Online (Android ou iOS) no dia 21 de outubro. O canal de compras atende a todos os bairros de Aracaju (SE) e algumas regiões de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100. O tempo estimado para a entrega dos produtos é de até um dia útil.

Curinga e atemporal

De roupa íntima na Antiguidade à ícone da moda contemporânea, a camiseta básica do nosso dia a dia veste crianças, jovens, adultos e idosos. Durante a 1ª Guerra Mundial (1914-1918) ganhou design no formato T, mas foi a partir dos anos 1950, que a peça ficou popular, quando os astros do cinema Marlon Brando e James Dean apareceram esbanjando charme com suas T-shirts.

Com sua cartela multicolorida, transita em todos os ambientes, independente da estação, imprimindo jovialidade em produções mais casuais, do tipo short+sandália, ou looks formais, como blazer+calça alfaiataria. E para um look mais glamouroso, é só apostar em calçados, bolsas e acessórios poderosos.

Não por acaso, a camiseta é peça curinga de qualquer guarda-roupa. Com uma peça, é possível criar uma infinidade de looks. Vai bem com calça, bermuda, saia e sobreposições diversas.

