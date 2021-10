Simula Enem aplicado presencialmente em todos polos Preuni

Faltando um mês para a edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Programa Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Preuni/Seduc) fortalece a preparação dos estudantes sergipanos com o Simula Enem. A aplicação da prova simulada ocorre até o dia 22 de outubro, de forma presencial nos 43 polos distribuídos nas dez diretorias regionais de educação (DREs). No dia 18 de outubro foi aplicado o teste de Linguagens e suas Tecnologias; dia 19, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Nesta quarta-feira, 20, está sendo aplicado o simulado de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; dia 21, Matemática e suas Tecnologias; e o dia 22 fica reservado para a Redação. A coordenadora do Preuni, Gisele Pádua, explica que o simulado é composto de trinta questões de cada área do conhecimento, além da proposta de redação. “No turno da noite, entre os dias de aplicação das provas, os estudantes irão responder a uma prova de cada área do conhecimento, finalizando na sexta-feira com a redação. O grande diferencial desse simulado é que todas as questões são inéditas e foram elaboradas pelos articuladores do Programa Pré-universitário”.

Ainda segundo Gisele Pádua, o arquivo com o simulado foi disponibilizado para todas as unidades de ensino médio da Rede Pública Estadual de Educação, de modo a inserir o Simula Enem no calendário da escola para que aqueles estudantes que optaram por não estudar no Preuni também tenham acesso à prova.

Segundo o coordenador do Preuni Polo Salgado, professor Davis Fraga Silveira, a adesão dos estudantes ao Simula Enem tem sido alta. “Fazer essa ação presencialmente está sendo muito importante porque é algo que os alunos pediram muito. A aplicação está acontecendo com muita tranquilidade. Percebemos um engajamento muito grande em torno dessa preparação, que acontece desde a liberação dos simulados online, entre outras atividades com participação efetiva dos nossos alunos”, declarou.

A estudante Brenda Kiria Pereira, do Polo Salgado, aprovou a iniciativa. Segundo ela, que pretende cursar faculdade de Biomedicina, testar os conhecimentos é crucial para alcançar uma boa nota no Enem. “Estou gostando muito das provas. Acredito que a prática leva à perfeição, quanto mais temos a oportunidade de fazer uma autoavaliação como essa, temos a chance de melhorar naquilo que nos propomos a executar”, concluiu.

Fonte e foto Seduc