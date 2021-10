Eliminado, time do Confiança está fora da Copa do Nordeste

Esse não foi mesmo o ano do Confiança. Depois de ser eliminado da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste e uma campanha medíocre no Campeonato Sergipano o time proletário não ganhou nada até agora e está na vice lanterna do Brasileiro da Série B. para completar está fora da Copa do Nordeste do próximo ano. Na noite desta terça-feira o time sergipano foi eliminado pelo Sousa-PB na Arena Batistão nas cobranças de penalidades máximas.

No tempo normal as duas equipes empataram em 1×1. Na disputa de pênaltis o Sousa venceu por 5×4, eliminando o time sergipano, que nesta quarta já viaja para Campinas, onde na sexta-feira enfrenta o Guarani, pelo Brasileiro da Série B.

Confiança e Sousa-PB fizeram um primeiro tempo muito disputado e terminou igualado em 1×1. Os dois gols foram marcados depois de cobranças de penalidades máximas. O Sousa saiu na frente. Aos 27’ o goleiro Rafael Santos comete pênalti e Daniel cobrou com perfeição fazendo 1×0 para o Sousa. Não houve sequer tempo para comemoração.

Ao 33′, Neto Berola recebe o lançamento, gira e cai em bola dividida com André dentro da área. O árbitro marca a penalidade máxima e o próprio Berola bate rasteiro, mas Ricardo não consegue evitar o gol de empate. A partida prosseguiu com total domínio do time sergipano. Neto Berola era o dono do jogo. Ele armava, criava boas jogadas servia aos seus companheiros de ataque, mas ai aparecia o goleiro Ricardo com defesas importantes. E o primeiro tempo chegava ao final empatado, depois do acréscimo de cinco minutos. O goleiro Ricardo fez a diferença nessa primeira fase do jogo.

Segundo tempo – Na segunda fase, o Confiança retornou com Gedeilson no lugar de Bocão e Vinicius Barba no lugar de Madison. O time continuou atacando. O objetivo era marcar o gol da vitória para vencer de virada e escapar da decisão por pênaltis.

Aos 16’ na cobrança de escanteio por João Paulo, o zagueiro Nirley cabeceou com firmeza e a bola se chocou contra o travessão. A essa altura, o Confiança já tinha feito outra substituição, saia William Santana para entrada de Fernando Medeiros.

Luizinho Lopes fez mais uma modificação. Ele tirou Neto Berola para entrada de Adriano. O Confiança continuava no ataque e o Sousa se defendia como podia e explorava os contra ataques. Na última alteração de Luizinho Lopes, ele coloca Marcelinho no lugar de Rafael Vila, na tentativa de marcar o gol da vitória.

Apesar da melhor presença em campo, o Confiança tentou, se impôs, mas não conseguiu marcar, apesar dos oito minutos de acréscimos. E o Sousa conseguiu o que queria, que era levar a decisão para os penais.

Disputa de pênaltis – O Confiança se apresentava mais desgastado física e mentalmente e isso preocupava a torcida proletária, que se fez presente à Arena Batistão. Na primeira serie houve empate em 4×4. Na série de cobranças alternadas, o atacante Ítalo desperdiçou a cobrança que deu a vitória ao Sousa-PB, que segue a competição e vai enfrentar o ABC ou a Jacuipense.

Foto: Lucas Almeida/ Confiança