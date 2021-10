Turismo sergipano é promovido em Feira de Santana-BA

Segundo dia do roadshow foi finalizado visando perfil traçado estrategicamente pela Setur, com proximidade e potencial de ampliação de emissão de turistas para Sergipe

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SE), continua promovendo o Destino Sergipe. Desta vez, na tarde desta terça-feira (19), a cidade de Feira de Santana (BA) recebeu o segundo dia do roadshow “Vem pra Sergipe”. O objetivo do evento é divulgar os atrativos e, assim, promover o Estado de Sergipe. A programação contou também com rodada de negócios e apresentação da infraestrutura hoteleira sergipana.

Segundo estudos realizados pelo Ministério do Turismo, a tendência de retomada das viagens indica a preferência por deslocamentos por via terrestre (ônibus + carro), em um raio médio de 700 Km. Esses destinos devem ditar o aquecimento da cadeia produtiva do turismo, sobretudo no período pós-pandemia.

A cidade de Feira de Santana se enquadra nesse perfil traçado estrategicamente pela Setur, com proximidade e potencial de ampliação de emissão de turistas para Sergipe. Com uma população que gira em torno de 630 mil habitantes, esse município lidera a macro-região integrada por 96 municípios baianos, conforme dados do Governo da Bahia. O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, enfatiza a relevância da cidade no eixo de influência de Sergipe.

“Há um consenso de que, na alta estação que se aproxima, haverá uma demanda represada de turistas, com deslocamentos via terrestre muito maiores. Por isso, estamos percorrendo cidades que são emissoras tradicionais e potenciais de demanda para nosso estado”, afirmou.

Ainda segundo Sales Neto, a rodada de negócios é uma oportunidade de estabelecer networking entre hoteleiros e agentes de viagens, contribuindo com a venda de pacotes para aumentar a demanda de turistas em Sergipe.

Destino Sergipe

O estado é um ótimo destino para os amantes da natureza que desejam desfrutar de praias com extensas faixas de areia, ou que procuram trilhas e passeios paradisíacos. Também é uma boa pedida para quem deseja experimentar a saborosa culinária típica, que inclui produtos como caranguejo, guaiamum, sururu, ostras e camarão.

O clima do estado favorece a quem visita, pois, é impossível não aproveitar o sol, que dura praticamente o ano inteiro. Sergipe é o local ideal: pequeno em território, mas imenso em variedades culturais e turísticas.

