Valadares Filho: “Um bom governo se faz com visão desenvolvimentista e compromisso social”

Em entrevista ao programa Balanço Geral, da Rádio Jornal, o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) afirmou que o estado poderia oferecer melhores condições de vida para os sergipanos se implementasse uma gestão mais moderna e eficiente, que estivesse atenta às oportunidades presentes em cada região para promover ações que possam, efetivamente, promover o crescimento de Sergipe.

“Precisamos inserir o nosso estado no eixo desenvolvimentista para gerar emprego e renda, atrair investimentos e explorar as potencialidades regionais. Temos que valorizar o homem do campo e a nossa agricultura, além de investir no turismo, uma área que poderia alavancar a nossa economia e não recebe a devida atenção, e de atuar como verdadeiros parceiros de todo o setor produtivo”, enfatizou Valadares.

De acordo com ele, basta percorrer as ruas da capital ou visitar os municípios sergipanos para notar que Sergipe passa por um momento difícil. Segundo Valadares, a população mais carente é quem sente na pele os reflexos da falta de compromisso social do Governo do Estado.

“É necessário que o estado esteja comprometido com o povo sergipano. Sergipe tem empobrecido e a omissão do governo está agravando a situação de pessoas que antes da pandemia já viviam em extrema pobreza e agora enfrentam uma dificuldade ainda maior para sobreviver. Não podemos fechar os olhos para essa realidade que é alarmante”, salientou o ex-deputado federal.

Para Valadares Filho, uma gestão que não compreende a importância dessas questões jamais poderá apresentar resultados satisfatórios para a população. “Um bom governo se faz com visão desenvolvimentista e compromisso social”, finalizou.

Da assessoria