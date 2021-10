Veículo capota e deixa uma pessoa ferida  na Rodovia Melício Machado, em Aracaju

Um mulher ficou ferido após o veículo em que ele estava capotar ao colidir em um carro parado, na manhã desta quarta-feira (20), na Rodovia Melício Machado, em Aracaju.

O fato ocorreu por volta das 11 horas, quando uma caminhonete chocou- se com outro um Gol que estava parado no acostamento da rodovia.

As informações são de que o motorista da caminhonete perdeu a direção da direção e tombou. A condutora foi levada pelo Samu ao hospital. Já o Gol, com o impacto, foi lançado a frente e colidiu com um poste . Seu condutor permaneceu no local e não sofreu lesões, fez o teste do bafômetro e deu zero, porém, sua habilitação estava vencida e o mesmo foi autuado por isso.

Lembrando que é proibido estacionar em acostamento, salvo por motivo de força maior, conforme ART 181, inciso VII do CTB.

Informações e foto Companhia de Polícia de Trânsito (Cptran)