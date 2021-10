Vereador cobra benéficos para os professores contratados

Enquanto educador, gestor, e presidente da Comissão da Educação da CMA, o vereador por Aracaju, Joaquim da Janelinha (PROS), utilizou do pequeno expediente do último dia 19, para cobrar benefícios também para os professores contratados.

O parlamentar aproveitou a ocasião para parabenizar o projeto do prefeito Edvaldo Nogueira, mas enfatizou que este deve contemplar de alguma maneira os professores contratados, e que, com uma certa urgência, é preciso igualar o mesmo tratamento do professor concursado com o contratado, já que ambos contemplam o mesmo papel que é lecionar.

“Eles precisam das mesmas condições de trabalho, não adianta diferenciar concursados para os contratados. Já conversamos com a secretária municipal da educação Mara Cecília, e ela nos informou que o prefeito e toda equipe estão realizando um planejamento para este fim, portanto, estes profissionais continuam questionando e nos procurando em busca de respostas sobre de que forma eles serão beneficiados”, concluiu Joaquim.

Professores On

Sancionada pelo prefeito Edvaldo Nogueira no último dia 20 de setembro, a Lei 5398/2021, que institui o programa Professores On, foi idealizada para que cada educador efetivo do magistério municipal tenha acesso a equipamentos tecnológicos de ponta, assegurando, assim, condições dignas para que possa lecionar no sistema híbrido, implantado em virtude da pandemia do coronavírus.

Além do auxílio para a compra dos equipamentos, os beneficiados também contam com o recebimento do valor de R$ 70,00, mensalmente, para apoio no custeio de plano de internet até dezembro de 2022.

Por Monique Costa