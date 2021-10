Vereador  lamenta a não aprovação do PL que pede a criação da Frente Parlamentar

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) votou a favor do Projeto de Lei que pedia a criação da Frente Parlamentar para focar na revisão do Plano Diretor e lamentou a não aprovação do projeto por 13 votos a 8 durante a sessão desta quarta-feira, 20 de outubro, da Câmara Municipal de Aracaju.

“É uma pena o parlamento não aprovar a criação desta frente parlamentar que teria a função de se dedicar com exclusividade a revisão do Plano Diretor. Penso que as poucas audiências que foram feitas pela prefeitura não foram suficientes para entender a essência do projeto, muitos pontos precisam ser aprofundados.

Afinal é um dos mais importantes projetos sobre o presente/futuro da cidade e quanto mais for discutido melhor para o entendimento da sociedade.”, lamenta.

Ricardo se comprometeu com a população e participou das audiências públicas sobre a revisão do Plano Diretor e defende que é necessário ampliar o debate.

“Para um assunto tão importante realizar apenas oito audiências para discutir um tema que é do interesse da população. A frente parlamentar tem essa função de ampliar a discussão. Se depender apenas da Comissão de Obras, que tem muitos assuntos para tratar, a gente não vai conseguir se aprofundar”, reforça.

Por Fredson Navarro