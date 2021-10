Adailton volta a Brasília e visita ministérios e parlamentares

O prefeito do município de Itabaiana, Adailton Sousa (PL) esteve mais uma vez nesta semana em Brasília com o objetivo de conseguir mais recursos para o município, melhorando assim a qualidade de vida das pessoas.

Durante a viagem, o prefeito esteve acompanhado do deputado federal Valdevan Noventa que intermediou uma reunião sua com o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto. Na oportunidade, foi discutida a possibilidade de investimentos no turismo religioso, no ecoturismo, no turismo de eventos e gastronômico.

Também foi apresentado ao ministro da pasta a proposta para realização da 55º Feira do Caminhão e Festa dos Caminhoneiros de Itabaiana, uma das mais tradicionais do país e que recebe mais de 200 mil pessoas. O ministro se colocou à disposição para contribuir com a realização desse evento e para desenvolver ainda mais os diversos tipos de turismo em Itabaiana.

Ainda em Brasília, Adailton Sousa esteve no Senado Federal, no gabinete do senador Rogério Carvalho (PT). O objetivo da visita foi dialogar sobre pautas de interesse de Itabaiana, em especial, a obtenção de recursos para o Piso da Atenção Básica – PAB.

Estiveram com o gestor municipal no gabinete do senador o deputado estadual Talysson de Valmir (PL) o prefeito Rogério Sobral (PL), do município de Ribeirópolis, e o prefeito Dr. Charles (PL), do município de Pinhão.

Outro gabinete visitado por Adailton foi o do deputado federal Laércio Oliveira (PP), que reafirmou seu compromisso de continuar contribuindo com o desenvolvimento de Itabaiana.

FNDE

Entre nossas ações em Brasília, também estivemos novamente com o diretor de Ações Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Garigham Amarante, para tratar novamente da construção da escola 30 de Agosto e da escola Clara Meireles Teles, além da construção da creche do bairro Queimadas. Na oportunidade, apresentamos cerca de 16 projetos voltados à educação, entre eles o Educa Mais Itabaiana, que consiste na integração da família no processo de ensino-aprendizagem, da rede pública de educação, com diversas ferramentas que serão úteis no estreitamento dos laços da família com a escola.

Fonte e foto assessoria