Análise detalhada do duvidoso

Um analista político que faz um estudo detalhado do mapa eleitoral de Sergipe, admite que a situação das candidaturas a deputado e majoritárias não é tão confortável para alguns que imaginam ter o domínio dos partidos e de alguns “currais” no Estado. Têm sérios problemas que se discutem nas cúpulas em Brasília. Tanto que alguns nomes anunciados para a disputa, não estão seguros de que possam ser consolidados, em razão de interesses maiores das legendas, em termos de questões nacionais. Garante que as preocupações abundam e pode ocorrer alguma mudança na regra do jogo, que deverá frustrar muito aqueles que estão certos de uma vitória.

O pleito a presidente da República também mexe na representação de cada Estado em Brasília, para sustentação do próximo presidente a ser eleito – ou reeleito – porque hoje há uma influência muito grande do Congresso – Senado e Câmara – para o êxito de uma futura administração, que atenda as dificuldades de um País, sem levar adiante projetos de interesse da sociedade, principalmente para uma reformulação do atual cenário, que revela um fracasso econômico e principalmente social.

É difícil ter absoluta certeza de como pensa o sertanejo. A diversidade de partidos e os posicionamentos ideológicos, põem em dúvida o que agrada aos eleitores, embora seja fácil mensurar o que está na cabeça das lideranças já comprometidas. Um fato parece certo: o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) está bem citado como o preferido nas cidades do interior, mas não tanto quanto antes e vai enfrentar o radicalismo dos conservadores bolsonaristas, que se estruturam para esmagar a esquerda, para manter o Estado e o país na situação difícil em que se encontram.

Na cidade de Nossa Senhora da Glória o lulismo é forte e dificilmente o ex-presidente não saia de lá à frente de todos. Municípios como Poço Redondo e Canindé do São Francisco também têm uma vocação lulista. Mas sem radicalização. Não quer dizer que seja “barba, cabelo e bigode”. Votam em Lula, mas não de cabo a rabo. Apenas como exemplo, a base aliada ao Governo tem eleitores de Lula e Bolsonaro que convivem em perfeita harmonia, tanto que o ex-governador Jackson Barreto (MDB) está lançando candidatura ao Senado e vota em Lula fechado. Seus aliados já o classificam de “senador de Lula”, o que cria uma descompensação num confronto pelo Governo.

Na realidade muita coisa pode mudar, inclusive no anuncio das chapas…

Vai esperar André

Em entrevista a George Magalhães, ontem, o governador Belivaldo Chagas disse que vai esperar a decisão do ex-deputado federal André Moura, para a formação da chapa majoritária.

*** Para Belivaldo, será o próprio André quem definirá o momento da decisão, porque o seu nome deve integrar a chapa majoritária definida pela base aliada.

Nome no vocabulário

Ainda na entrevista, lembrado pelo radialista de que o senador Rogério Carvalho disse que “tiraria o nome de Belivaldo Chagas do seu vocabulário”, o governador lamentou.

*** Respondeu que “Rogério Carvalho continua no meu vocabulário, porque não posso esquecer o nome de um senador por Sergipe e que saiu do nosso grupo”.

*** – Posso precisar dele por alguma necessidade do Estado e e não deixarei de procurá-lo em favor de Sergipe. Principalmente na colocação de emendas para a Saúde, disse.

Belivaldo sem pressa

O governador Belivaldo Chagas (PSD) fala pouco sobre a sucessão publicamente, mas tem conversado com lideranças da base aliada, principalmente no interior.

*** Belivaldo está esperando para se reunir com aliados mais à frente e definir, junto com a maioria, o nome da preferência do bloco.

*** O governador não está com pressa, acha que não pode se precipitar e vai iniciar o período de reuniões no momento propício e sem pressa.

Há tempo demais

Um aliado do governador Belivaldo Chagas acha que há muito tempo para o anúncio do candidato à sucessão, embora isso provoque certa impaciência na oposição e até mesmo em setores da situação.

*** Admite que os pré-candidatos ao Governo sempre foram lançados depois do carnaval, sem causar problemas. Diz que há necessidade de avaliar os nomes, até sugerir outros, dentro de um entendimento que mantenha unida a base.

Jackson mantém posição

A velha guarda do MDB tem incentivado o ex-governador Jackson Barreto a disputa o Senado Federal nas eleições de 2022. Um deles diz que “a avenida está aberta para JB”.

*** Jackson Barreto tem atuado em suas visitas ao interior como pré-candidato ao Senado e se mostra animado.

*** Uma coisa incomoda setores da base aliada: “JB divulgar seu voto a Lula”. Nada em razão do ex-presidente, mas pelo adversário que devem enfrentar no Estado.

Zezinho e Toffoli

O deputado estadual Zezinho Guimarães (de passagem para o PL) esteve ontem em Brasília e conversou com o ministro Dias Toffoli, do STF.

*** Teria sido um papo descontraído e os dois tiraram foto. Não vazou o assunto tratado, mas alguém disse que “foram amenidades”.

Reunião em Brasília

O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, reuniu-se ontem com Heleno Silva, Marcos Jony e Capitão Samuel e gostou do projeto para formação do chamado ‘Bloco dos 30’, para montar chapa parlamentar.

*** O projeto tem nomes que completam a chapa, mas os mais conhecidos são os três que se reuniram com Pereira.

*** Capitão Samuel saiu satisfeito, deve topar disputar pelo Republicanos e disse que gostou muito do que falou Marcos Pereira, principalmente que o partido não entrará em federação.

*** Marcos Pereira virá a Sergipe, se necessário, para relatar os compromissos do partido com os candidatos a estadual e federal.

Valdevan e o Senado

O deputado federal Valdevan Noventa (PL) é candidato ao Senado mais ainda tenta convencer o partido. Já decidiu que não vai a Federal e pode trocar de partido.

*** Valdevan já conversou com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto e com o presidente regional de Sergipe, Edvan Amorim, sobre sua candidatura.

*** Caso o PL não lhe ceda à disputa pelo Senado, Valdevan troca de legenda, sem nenhum problema.

Milton a governador

O empresário Milton Andrade (ainda PL) está definindo sua candidatura a governador e deve trocar de partido. Pode, inclusive, retornar ao PMN.

*** Ainda pode depender do senador Alessandro Vieira (Cidadania), optar por formar uma terceira via a presidente da República.

*** Já Daniele Garcia (Podemos) vai disputar mesmo o Senado. Só não será candidata se acontecer um fato novo.

Adelson candidato

O ex-deputado federal Adelson Barreto (PSD) trabalha e está motivado a disputar um mandato parlamentar no próximo ano.

*** Tem circulado muito e está sendo incentivado por eleitores, que apelam para ele voltar a disputar mandato.

Sobre relatório

Deputado Fábio Mitidieri (PSD) fala da apresentação do relatório da CPI da Covid e diz que muitos meses de trabalho de uma comissão que cumpriu o papel de trazer uma resposta para os brasileiros.

*** – Principalmente para os familiares de mais de 604 mil vitimas que perderam a vida deixando o nosso país em luto.

Vidas importam

Senador Rogério Carvalho diz que “finalizamos a leitura do relatório da CPI da Covid. Foram 68 propostas de indiciamento e 19 tipos de delitos, dos quais, Bolsonaro responderá por 9 crimes”.

*** – Nós honra ter 15 citações das nossas contribuições neste documento histórico do Brasil. Vidas importam!

Um giro pelas redes

Poder360 – Sem genocídio, senador Renan Calheiros apresenta relatório da CPI da Covid, com Bolsonaro e mais 67 indiciados.

Blog do Noblat – “Serão remetidas ao Tribunal Penal Internacional às descobertas da CPI da Covid-19”, afirmou Renan Calheiros.

Eduardo Moreira – Será Bolsonaro condenado por algum crime sequer das centenas que cometeu? Nada adianta acusações fortes e condenações fracas ou inexistentes.

Metrópoles – Líder do Governo, senador Fernando Bezerra Coelho, diz que “não há elementos jurídicos para imputar crimes a Jair Bolsonaro”.

Economia – Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, saiu em defesa do teto de gastos e racionalização dos gastos públicos.

Randolfe Rodrigues – Portanto, o presidente, se julgadas procedentes todas as imputações e for apenado no máximo legal, poderá pegar até 78 anos e nove meses de prisão.

Haroldo Caetano – É urgente colocar um militar na presidência da Petrobras. Só um general poderá resolver esse problema.

Daniel Cara – Na pandemia, se os crimes contra o povo brasileiro foram culposos, eu já não sei mais o que é dolo.

De O Globo – Em resposta a relatório da CPI da Covid, Bolsonaro diz que não tem ‘culpa de absolutamente nada’.