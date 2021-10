Banese participa de eventos do Sebrae para ofertar produtos e serviços às empresas

Um dos eventos aconteceu presencialmente, nesta quinta-feira, na sede do Sebrae Sergipe, em Aracaju, e o foco foi a oferta de capital de giro

Oferecer produtos e serviços financeiros para micro e pequenas empresas atendidas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), para que possam ter acesso a capital de giro e a recursos para inovar nos negócios. Este é o objetivo da participação do Banese nos dois eventos promovidos pelo Sebrae durante este mês de outubro: a Rodada de Crédito, ocorrida na manhã desta quinta-feira (21), e a Feira do Empreendedor 2021, que será acontecerá de 23 a 27 de outubro.

A Rodada de Crédito, evento presencial realizado nesta quinta-feira, das 8h às 12h, na sede do Sebrae, em Aracaju, foi voltado para micro e pequenos empreendedores atendidos pelo Programa Brasil +, iniciativa do governo Federal através do Ministério da Economia. O Brasil + tem como intuito contribuir para a elevação do nível de produtividade e competitividade das instituições beneficiadas, de diversos setores da economia, em um cenário de transformação digital através da promoção de melhorias rápidas, de baixo custo e alto impacto.

De acordo com o Gerente Regional de varejo, Moises Chagas, a rodada foi uma excelente oportunidade para que o banco se aproxime, cada vez mais, dos setores da economia local e, desta forma, possa ofertar soluções de crédito inteligente para apoiar o desenvolvimento regional, promovendo emprego e renda.

“Por conhecermos de perto a realidade e a economia do nosso Estado, podemos oferecer produtos e serviços pensados para a necessidade de cada negócio, com melhores condições e maior acesso ao crédito. Nesta rodada de crédito as demandas foram por investimento, sobretudo, capital de giro, através de linhas de crédito com garantia do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, o FAMPE”.

FEIRA DO EMPREENDEDOR

O Sebrae realizará também, de 23 a 27 de outubro, a 1ª Feira do Empreendedor, evento nacional e 100% digital que acontecerá através do Sebrae Experience. Na plataforma com experiência 3D, os visitantes encontrarão tendências e tecnologias em gestão empresarial, poderão realizar negócios, fazer networking e participar de jornadas de conhecimento. O Banese será um dos expositores, e todo o portfólio de produtos e serviços do banco, voltado para pessoa jurídica, estará disponível para os cerca de 100 mil visitantes da feira.

O espaço virtual do evento continuará disponível para consultas e contratação de negócios até 12 de novembro. Após da Feira, a oferta de produtos do Banese permanecerá disponível por meio de atendimento presencial nas agências ou através da visita de um gerente de negócios à empresa interessada.

Dentre os produtos oferecidos estão o crédito para micro e pequenas empresas, o Capital de giro. Esse crédito é destinado para as empresas que têm necessidade de reforço do caixa. O pagamento é feito em parcelas mensais e sucessivas, debitadas em conta corrente em até 48 meses, com possibilidade de carência e com taxas atrativas.

