Capitão Samuel comemora a chegada do auxílio Renda Brasil

Nesta quarta-feira, 20, o deputado estadual Capitão Samuel esteve na câmara federal, em Brasília-DF. Lá ele acompanhou de perto um momento histórico para o povo brasileiro, que foi a chegada oficial do projeto Renda Brasil.

O Renda Brasil é um projeto fruto do governo Bolsonaro cuja principal finalidade seria diminuir os índices de pobreza e fome no país. Sua implementação começou a ser feita no ano de 2020, mas precisou ser suspensa devido a questões orçamentárias não resolvidas pelo governo federal.

O projeto irá substituir o atual Bolsa Família, beneficiando mais de 15 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade social.

Segundo Capitão Samuel foi uma honra acompanhar de perto um momento tão importante para o povo brasileiro e, em especial, para o povo sergipano. “Com o Renda Brasil, o povo sergipano terá 400 reais mensal de auxílio. Este valor é mais que o dobro do antigo Bolsa Família. O momento é de comemoração, de continuar trabalhando pelos sergipanos e de seguirmos firmes no resgate das famílias da violência e das drogas. Estar na política me dá a feliz oportunidade de poder lutar pelo meu povo e isso me realiza”, afirma.

Da assessoria