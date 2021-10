Comissão da Mesa de Negociação Permanente se reúne com Movimento Polícia Unida. Procurador receberá comissão dia 26

A Mesa de Negociação Permanente no âmbito da Administração Pública Estadual se reuniu na manhã desta quinta-feira (21) com representantes do Movimento Polícia Unida para dialogar sobre as demandas da categoria. Os policiais civis, militares, delegados e bombeiros militares que integram o Movimento reivindicam o pagamento do adicional de periculosidade.

Após ouvir a exposição de representantes do Movimento, o secretário de Estado da Administração (Sead), Dernival Neto, que coordenou a reunião, enfatizouque está fazendo um acolhimento dos pleitos de todas as categorias de servidores para que seja feito um estudo de impacto financeiro para ser apresentado ao governador Belivaldo Chagas, para que possa ter uma compilação geral das reivindicações de todo o funcionalismo.

Enfatizou que o governo é de todas as categorias e não especificamente de uma categoria. E que, portanto, o estudo financeiro será feito em cima dos pleitos de todos os servidores públicos do Estado e o que for dado será mediante muita responsabilidade, após encontro de receita e despesa, para que o funcionalismo não volte a amargar um parcelamento de salário.

Como representantes do Movimento Polícia Unida fizeram a proposta de que o adicional de periculosidade poderia ser pago de forma escalonada, o procurador-geral do Estado, Vinícius Oliveira, informou que em função da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não poderá haver a migração de qualquer concessão para o próximo governo, tendo que ocorrer dentro do exercício de 2022.

Na reunião, ficou acordado que na próxima terça-feira, 26, às 9h, na PGE, o procurador-geral receberá os representantes do Movimento Polícia Unida para ver alguns entraves que ainda existem do ponto de vista de extensão do benefício que pleiteiam para os inativos.

Dernival finalizou a reunião destacando o sentimento de responsabilidade e compromisso do governador Belivaldo com os servidores públicos. Reafirmou que a Mesa de Negociação Permanente, reaberta por determinação do governador, ouvirá os 16 sindicatos das categorias de servidores da administração estadual até a primeira quinzena de novembro. Disse que após a Mesa de Negociação ouvir todos os sindicatos e tiver um estudo, marcará uma nova rodada de negociação.

Presenças

Participaram da reunião, como integrantes da Mesa de Negociação, a secretária da Inclusão Social, Lucivanda Rodrigues; o procurador-geral do Estado Vinicius Oliveira, o procurador Carlos Henrique; e o presidente do Sergipeprevidência, José Roberto Andrade.

Pelo Movimento Polícia Unida participaram da reunião o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE), Isaque Cangussu e o vice Adelmo Pelágio; o presidente do Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol/SE), Adriano Bandeira; o presidente da Única, cabo Will Guerreiro; o vice-presidente da Associação dos Militares da Reserva Reformados e Pensionistas de Sergipe (Asmirp/SE), José Marcos Morais; o presidente da Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese), Jorge Vieira, e o vice-presidente Ildomário Santos Gomes; o presidente da Assomise, Adriano José Barboza; e o representante do Sinpol, Ênio Nascimento.

Mesa de Negociação

O governador Belivaldo Chagas anunciou no dia 16 de setembro a reativação da Mesa de Negociação Permanente no âmbito da Administração Pública Estadual, instituída através de decreto nº 40.993. O objetivo é estreitar o relacionamento entre o Governo de Sergipe e os servidores do Estado.

A primeira reunião após a reativação aconteceu no dia 29 de setembro, na sede da Sead, com representantes do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Sintrase). No dia 19 de outubro, a Mesa se reuniu com representantes do Sindicato dos Policiais Penais de Sergipe (SINDPPEN) e do Sindicato do Fisco do Estado de Sergipe (SINDIFISCO).

